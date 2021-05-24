Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Також в ефірі програми "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським спілкувалися політолог Володимир Фесенко та речниця з юридичних питань ОПОРИ Ольга Коцюруба.

До теми У МВС Білорусі нарешті розповіли, де перебуває Протасевич, і показали відео з ним

Лукашенка не злякають санкції

Ігор Яковенко: "Північний потік – 2" – там справді якась невизначеність. Однак, чесно кажучи, не впевнений, що Роман Протасевич стане тою краплею, яка переповнить чашу терпіння. В мене цієї впевненості нема.

Насправді "Північний потік – 2" – це сильне покарання для Володимира Путіна. Однак для Олександра Лукашенка – це ніяке не покарання, адже він також не дуже зацікавлений, щоб газопровід був добудований, адже він піде не по його території.

Лукашенко "сидить" на російському бюджеті. Плювати він хотів на всі ці санкції. Для нього принципово важливо продемонструвати свою крутість. Продемонструвати своїм силовикам, що вони всесильні, що вони все можуть. Він це зробив.

Протасевичу загрожує 15 років (позбавлення волі – 24 канал), а якщо буде висунуте звинувачення у тероризмі, що цілком можливо, то розстріл. Однак ніякого раціонального сенсу в цьому нема, адже Протасевич вже деякий час не є главою NEXTA.

Так, якісь санкції будуть, але це все буде особистою трагедією білоруського журналіста. Однак для "бацьки", для його шефа, його куратора – Путіна – це, найімовірніше, не закінчиться чимось серйозним.

Що відомо про затримання Протасевича? 23 травня у Мінську терміново приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. На борту перебував блогер та засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.



Спочатку причиною назвали нібито замінування, однак після посадки білоруські силовики одразу затримали Романа, його дівчину та ще кількох осіб.



Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про зупинку авіасполучення з Білоруссю. 23 травня у Мінську терміново приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. На борту перебував блогер та засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.Спочатку причиною назвали нібито замінування, однак після посадки білоруські силовики одразу затримали Романа, його дівчину та ще кількох осіб.Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати рішення про зупинку авіасполучення з Білоруссю.

Для чого Протасевич летів у Литву

Ігор Яковенко: Протасевич – глава телеграм-каналу "Беларусь головного мозга". Він збирався відкрити ще один канал, для цього летів у Литву.

Протасевич зараз не є головною фігурою, заради знищення якої потрібно йти на такі заходи. Це ось такий кураж, "лукашенківські понти".



Журналіст Роман Протасевич, якого затримали у Білорусі / Фото Euroradio

Гроші Путіна для Лукашенка

Ігор Яковенко: Лукашенко повністю сидить на шиї. У будь-який момент він звернеться до Путіна, а той дасть йому стільки грошей, стільки треба.

Однак там постійно триває спроба видавити з нього визнання Криму. Лукашенко досі не признав Крим. Постійні якісь надії на майбутню інтеграцію і поглинання.

Насправді Лукашенко почуває себе абсолютно спокійно. Якісь проблеми будуть відчувати білоруси. Громадяни Білорусі, які не зможуть нормально літати, опиняться остаточно закритими в концтаборі, який побудував Лукашенко.

Ймовірні перевибори на Прикарпатті

Ольга Коцюруба: Ми сформували заяву, де вказали, що найкращим виходом з ситуації було б проведення повторних виборів. Треба пояснити, в чому полягали порушення, які зафіксовані.

Довідка. Мовиться про вибори на скандальному окрузі №87 на Івано-Франківщині. Там не можуть визначити переможця, який стане народним депутатом. Основні претенденти – Олександр Шевченко від "За майбутнє" та Василь Вірастюк від "Слуги народу".

Центральна виборча комісія мала б встановити, що правдиві результати виборів встановити не можна. Відтак звернутися до парламенту, який мав би призначити повторні вибори і прийняти спеціальний закон, який би регулював порядок виділення державних грошей на це.