Об этом в своем стриме отметил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, даже если один из отрядов вагнеровцев перейдет от слов к делу, то новый поход может закончиться еще быстрее предыдущего на Москву.
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Угрозы вагнеровцев
Как отметил Лукашенко, вагнеровцы его "напрягают", поскольку "хотят сходить на экскурсию в Варшаву или Жешув (польский город – 24 Канал)". В этих словах есть два нюанса. Первый из них – самопровозглашенный белорусский президент не руководит наемниками ЧВК "Вагнера". Вероятно, их руководитель сидит где-то в России. Другой момент – на встрече мог быть двойник Путина.
"Судя по тому, что Путин так весело все это воспринимает – это не тот Путин, который сидит в бункере. Здесь похожий на него человек и он так весело вагнеровцев обсуждает. Хотя мы знаем, что Путин отдавал приказы об уничтожении вагнеровцев после похода Пригожина", – отметил Жданов.
Олег Жданов о встрече Путина и Лукашенко: смотреть видео
Более того – этими словами диктаторы могут бросать очередной месседж Западу и пытаться его запугать. Мол, вагнеровцы прямо угрожают НАТО, организовав поход на Жешув.
"А это основная перевалочная база, где приземляются в основном военно-транспортные самолеты, везущие оружие, боеприпасы для Украины. Видите, какой способ нашли действовать", – подчеркнул военный эксперт.
Оценка реальных шансов
Пока это откровенный шантаж, но вряд ли он перерастет во что-то большее, считает Жданов. Границы Польши усилены и недавно она приняла решение перебросить войска.
Это новый вид шантажа, мол, вагнеровцы неуправляемые, я ничего с ними не могу поделать. Думаю, Польшу не запугать подобными заявлениями. Там достаточно хорошая армия, они получают американское оружие, у них есть свое неплохое. Они разнесут "Вагнер" вдребезги,
– предположил он.
Более того, пока наемники ЧВК "Вагнера" не способны на какие-то действенные походы. Особенно после тех потерь, которые они понесли в Бахмуте.
Встреча Путина и Лукашенко: что известно
- Российские так называемые СМИ сообщали, что Лукашенко прибыл в Россию вечером 22 июля. Речь шла о широком круге вопросов, которые должны обсудить диктаторы. В частности, безопасность, экономику, союзнические программы и совместное противостояние "незаконному санкционному списку".
- В воскресенье 23 июля Лукашенко и Путин провели переговоры. Это их первая личная встреча после мятежа Пригожина. Самопровозглашенный глава Беларуси начал рассказывать о мифической угрозе со стороны Польши – "перебрасывании польских войск к границе".
- Лукашенко прибыл в спортивном костюме и кроссовках – такого не было за последнюю историю официальных встреч. Белорусский диктатор чувствовал себя свободно и вел себя несколько свысока.