Об этом в своем стриме отметил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, даже если один из отрядов вагнеровцев перейдет от слов к делу, то новый поход может закончиться еще быстрее предыдущего на Москву.

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Угрозы вагнеровцев

Как отметил Лукашенко, вагнеровцы его "напрягают", поскольку "хотят сходить на экскурсию в Варшаву или Жешув (польский город – 24 Канал)". В этих словах есть два нюанса. Первый из них – самопровозглашенный белорусский президент не руководит наемниками ЧВК "Вагнера". Вероятно, их руководитель сидит где-то в России. Другой момент – на встрече мог быть двойник Путина.

"Судя по тому, что Путин так весело все это воспринимает – это не тот Путин, который сидит в бункере. Здесь похожий на него человек и он так весело вагнеровцев обсуждает. Хотя мы знаем, что Путин отдавал приказы об уничтожении вагнеровцев после похода Пригожина", – отметил Жданов.

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Более того – этими словами диктаторы могут бросать очередной месседж Западу и пытаться его запугать. Мол, вагнеровцы прямо угрожают НАТО, организовав поход на Жешув.

"А это основная перевалочная база, где приземляются в основном военно-транспортные самолеты, везущие оружие, боеприпасы для Украины. Видите, какой способ нашли действовать", – подчеркнул военный эксперт.

Оценка реальных шансов

Пока это откровенный шантаж, но вряд ли он перерастет во что-то большее, считает Жданов. Границы Польши усилены и недавно она приняла решение перебросить войска.

Это новый вид шантажа, мол, вагнеровцы неуправляемые, я ничего с ними не могу поделать. Думаю, Польшу не запугать подобными заявлениями. Там достаточно хорошая армия, они получают американское оружие, у них есть свое неплохое. Они разнесут "Вагнер" вдребезги,

– предположил он.

Более того, пока наемники ЧВК "Вагнера" не способны на какие-то действенные походы. Особенно после тех потерь, которые они понесли в Бахмуте.

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