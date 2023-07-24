Про це у своєму стрімі відзначив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він наголосив, навіть якщо один із загонів вагнерівців перейде від слів до діла, то новий похід може закінчитися ще швидше, аніж попередній на Москву.

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Погрози вагнерівців

Як зазначив Лукашенко, вагнерівці його "напрягають", оскільки "хочуть сходити на екскурсію до Варшави чи до Жешува (польське місто – 24 Канал)". У цих словах є два нюанси. Перший з них – самопроголошений білоруський президент не керує найманцями ПВК "Вагнера". Ймовірно, їхній керманич сидить десь у Росії. Інший момент – на зустрічі міг бути двійник Путіна.

"Судячи з того, що Путін так весело усе це сприймає – це не той Путін, який сидить у бункері. Тут схожа на нього людина і вона так весело вагнерівців обговорює. Хоча ми знаємо, що Путін віддавав накази про знищення вагнерівців після походу Пригожина", – наголосив Жданов.

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Ба більше – цими словами диктатори можуть кидати черговий меседж Заходу і намагатися його залякати. Мовляв, вагнерівці прямо загрожують НАТО, організувавши похід на Жешув.

"А це основна перевалочна база, де приземляються в основному військово-транспортні літаки, які везуть зброю, боєприпаси для України. Бачите, який спосіб знайшли діяти", – підкреслив військовий експерт.

Оцінка реальних шансів

Наразі це відвертий шантаж, але навряд чи він переросте у щось більше, вважає Жданов. Кордони Польщі посилені і нещодавно вона прийняла рішення перекинути туди війська.

Це новий вид шантажу, мовляв, вагнерівці некеровані, я нічого з ними не можу зробити. Думаю, Польщу не залякати такими заявами. Там досить хороша армія, вони отримують американську зброю, у них є своя непогана. Вони рознесуть "Вагнер" вщент і навпіл,

– припустив він.

Ба більше – наразі найманці ПВК "Вагнера" не здатні на якісь дієві походи. Особливо після тих втрат, яких вони зазнали в Бахмуті.

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