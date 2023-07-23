Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. По его словам, и Лукашенко, и вся Беларусь после мятежа Евгения Пригожина смогли хоть немного "выдохнуть". Особенно это стало видно на встречи диктаторов.

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В частности, это проявилось и во внешнем виде самопровозглашенного президента Беларуси.

Его приезд в спортивном костюме и кроссовках – это вообще нечто очень неординарное за многие последние официальные встречи. Обычно Путин его дёргал в любом состоянии: и больным, и с температурой, и в окружении врачей. Живой или мертвый он летел в Москву,

– заметил Алексей Буряченко.

Сейчас Лукашенко посвежел. В конце концов это и отразилось на его внешнем виде.

Что повлияло на Лукашенко

Частично изменение в поведении Лукашенко может быть связано с тем, что теперь в его распоряжении есть ЧВК "Вагнер". Однако с другой стороны, дело может быть даже не в самом белорусском диктаторе.

"Думаю, львиная доля такого поведения связана со слабостью Путина, которую показал Пригожин этим военным рейдом или перформансом. После этого становится очевидно, что Путин не может обеспечить безопасность даже себе, не говоря уже о союзниках", – подчеркнул политолог.

Конечно, когда лидер страны убегает, потому что боится, что неуправляемые боевики без сопротивления могут зайти в столицу, имиджа это ему не добавляет. Это уже понял Лукашенко.

Лукашенко сейчас чувствует силу, чувствует, что правила изменились. А путинский режим, кроме явных поражений на поле боя в Украине, потерпел еще и серьезное геополитическое поражение,

– подчеркнул Буряченко.

Это и позволяет Лукашенко и Беларуси, фактически оккупированной Россией, немного выдохнуть с облегчением.

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