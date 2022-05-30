Лукашенко вынес важный урок благодаря россиянам в черных пакетах

Новость о расконсервации белорусской техники и этот факт нужно рассматривать рядом с другой новостью, которая распространилась прежде всего в российской прессе, но частично и в Украине это подхватили. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

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О том, что якобы в Кремле заговорили о возобновлении наступления на Украину, на Киев, на северные регионы.

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И понимая, как работает российская пропаганда, как выстраиваются их нарративы, я ставил бы факт расконсервации белорусской техники и продолжения их учений в некоторых регионах (в пяти областях Беларуси) как две составляющие одной системы и одного нарратива.

То есть это взаимосвязанные вещи, взаимодополняющие друг друга. И цель вот этих новостей и вот этих фактов в том, чтобы внушать страх, внушать неуверенность, осуществлять информационную спецоперацию касательно украинского общества, возможно, частично по отношению к украинской власти, украинской армии, которая, смотря на эти новости и на то, как там проводятся эти учения сейчас должны частично сосредоточивать свои усилия и на северных регионах Украины – на приграничных с Беларусью территориях.

Поэтому это две взаимосвязанные вещи. Надо понимать, что, прежде всего, они направлены не на то, чтобы начинать военные действия в ближайшее время на территории западных, северных областей Украины, а для того, чтобы рассредоточить усилия украинской армии, украинской политической верхушки и способствовать такому дисбалансу в Украине.

Донбасское пике

Важен также один фактор: мы видим, что сейчас на востоке Украины россияне заходят в такое пике, они заходят в пиковую точку своей "военной операции", как они это называют, а по факту войны. Мы видим, что на направлении Лисичанска, Северодонецка сосредоточили огромные усилия, вероятно, все усилия, которые они сейчас имеют, для того, чтобы получить хотя бы какой-то локальный, очень тактический успех на направлении этих населенных пунктов.

Поэтому понятно, что с политтехнологической точки зрения им очень важно сейчас добивать Украину подобными заявлениями, добивать подобными вбросами, добивать подобными мерами, которые они реализуют однозначно руками марионеточного Лукашенко на территории Беларуси. Поэтому для того, чтобы получить хоть какой-то успех, они должны бросить просто все в устье этих событий, чтобы получить какой-то результат.

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Игра на выживание для Лукашенко

Кроме того, нужно понимать, какую роль сегодня выполняет Беларусь в отношении России (а это полностью зависимое, поглощенное Россией государство во всех смыслах этого слова) и придворный шут Лукашенко, который также хорошо понимает свою функцию во всей этой игре.

Он с одной стороны должен оставаться достаточно лояльным по отношению к Путину, потому что Путин сегодня – это единственный его политический "отец" и политическое убежище, которое может дать ему шанс на продолжение абсолютно нелегитимного и нелегального временного господства в Беларуси. И это прекрасно понимает Лукашенко – что нужно играть, что нужно продолжать осуществлять те прихоти, которые есть в Кремле.

Но с другой стороны – это человек, который годами сидел одновременно на двух стульях и прекрасно понимает, что начало военных действий белорусской армии в северных областях Украины, в северо-западных областях Украины приведет к более быстрой политической и, возможно, физической гибели самого Лукашенко.

Потому что потеряв остатки того войска, которое у него сейчас в Беларуси (это очень небольшое количество солдат и офицерского состава: по разным оценкам, это где-то 14 тысяч человек тех людей, которые могут плюс-минус вести военные действия и имеют какой-то опыт), потеряв даже этот потенциал, который он имеет сейчас, Лукашенко приведет себя к тому, что будет абсолютно незащищенным.

Возможна атака даже со стороны того же Путина, когда ему вздумается, на режим Лукашенко, чтобы его сбросить и поставить более прогнозируемого, возможно, более молодого, условно демократического лидера для того, чтобы создать фасад демократии для Европы. Он может сделать это в любую секунду, и Лукашенко это отлично понимает.

Поэтому он сейчас стоит между двумя огнями – с одной стороны удовлетворение каких-то прихотей Путина, с другой – вопрос собственного выживания. Поэтому я очень сомневаюсь, что Лукашенко прибегнет к подобным действиям, что он отдаст приказ о наступлении белорусских войск на Волынь, Житомирщину, Львовщину. Он этого не сделает.

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Аксиома смерти для оккупантов

Это одна точка соприкосновения. А другая часть состоит в том, что тот же Лукашенко, как и военные Беларуси, они навиделись уже опыта россиян и их участия в этой войне. И они видят, как возвращаются россияне домой – в черных пластмассовых пакетах и в разобранном виде. Поэтому они прекрасно понимают, что, зайдя на территорию Волынской или Житомирской области, солдат домой не вернется.

Количество той территориальной обороны или вообще граждан Украины, которые готовы в руках и с оружием, вилами, ножами защищать свои села, свои города – их в разы больше, чем боеспособной белорусской армии.

Поэтому для придворного российского шута Лукашенко – это самоубийство. И я убежден, что он на этот шаг, по крайней мере, сейчас не пойдет. Если уж совсем выживет из ума и Лукашенко, и Путин, возможны какие-нибудь такие действия. Но я думаю, что это радикальных изменений на поле боя не принесет – возможно какие-то локальные.

Но в результате мы вернем свою территориальную целостность, мы отобьем Херсонщину, мы отобьем Луганщину, Донецкую область, Харьковщину. Шансов на успех у них точно нет.

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