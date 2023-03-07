Лукашенко назвал Зеленского "гнидой" и признал, что А-50 получил повреждение после атаки дронов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что российский самолет-разведчик ДРЛО А-50 получил повреждение в результате атаки на него на аэродроме в Мачулищах. Лукашенко обвинил в атаке Украину.

Как пишет прессслужба Лукашенко, он сказал, что повреждения незначительны, информирует 24 Канал. Диктатор сообщил, что причиненный вред не мешает самолету ДРЛО А-50 выполнять его обязанности.

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Лукашенко попросил у Путина новый самолет

"К счастью, самолет не получил каких-либо значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности", – сказал Лукашенко.

Лукашенко, несмотря на заявления, что самолет способен выполнять задачи, почему-то попросил россиян отправить другой.

Лукашенко признал, что А-50 получил повреждение: видео

По информации СМИ, самолет действительно перелетел на аэродром в российском Таганроге. Прибытие в Беларусь нового воздушного судна ВКС России аналогичного типа наблюдатели пока не подтверждали.

По словам Лукашенко, он просил Путина послать самолет разведки для контроля за периметром белорусских границ.

Лукашенко обозвал Зеленского

Самопровозглашенный президент Беларуси в контексте ударов дронов по аэродрому в Мачулищах сказал, что "это хорошо и блестяще проведенная операция".

Совершенно невероятно, чтобы за какие-то 4 – 5 дней установить всех пособников и задержать. Найти иглу в стоге сена. Но расслабляться ни в коем случае нельзя,

– сказал он.

Лукашенко почему-то приплыл к этой истории президента Владимира Зеленского и обозвал украинского лидера. Соответствующее заявление диктатора публикуют подконтрольные режиму медиа. А видео, где Лукашенко обзывает Зеленского, пока нет.

"Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский переживает за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим", – цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Причем Лукашенко снова упомянул о мифическом "пакте о ненападении" и заверил, что Беларусь якобы не планирует нападать на Украину. "Что ж, вызов брошен", – резюмировал Лукашенко.

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