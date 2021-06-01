Диктатор посетовал, что Украина закрыла небо для Беларуси. Он убеждает, что его фактически заставили искать пути, как попасть на полуостров.

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"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, туда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения – через Украину", – отметил Лукашенко.

И добавил, что белорусы по-разному добирались на полуостров – поездом, автомобилем, самолетом. "Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал подумать, как нам попасть в Крым", – объяснил он.

Вопрос пока еще обсуждают с Россией

По словам диктатора, Беларусь и Россия обсуждают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Компетентные ведомства уже получили соответствующие поручения.

Я думаю, здесь не будет проблем. Есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым,

– подчеркнул Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси подчеркнул, что когда президентом Украины был Петр Порошенко, он якобы спрашивал его о том, как попасть в Крым.

"Он говорил, что только через Украину". Я говорю: "Понял". Сегодня я бы хотел спросить Зеленского: а как при желании полететь в Крым? Только через Россию", – подытожил он.

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Отметим, что Украина закрыла прямое авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Это решение – ответ на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске.