лукашенко заявил, что беларусь де-факто признала фейковые республики на Донбассе

Самопровозглашенный белорусский диктатор александр лукашенко дал интервью французским журналистам. Он решил всеми силами защищать путина и оправдывать войну против Украины.

Ни одна цивилизованная страна в мире не признала так называемые днр и лнр. Диктатор александр лукашенко решил громко заявить, что у беларуси ничего общего с цивилизацией нет.

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беларусь признала квазиреспублики

Самопровозглашенный белорусский диктатор в интервью французским журналистам, что тесные отношения с россиянами предусматривают поддержку абсолютно всех их действий. Очевидно, что беларусь поддерживает даже преступления оккупантов, включая аннексию Крыма и отдельные части Донецкой и Луганской областей.

Правда, официально признавать квазиреспублики лукашенко пока не спешит, хотя громко кричит о том, что готов и на такой шаг, но "в нем нет необходимости". Он пообещал квазиреспубликам полную поддержку и обвинил Францию и цивилизованный Запад в разделении Украины.

Вы, французы, на мой взгляд, Киевскую область хотите восстанавливать? То есть вы уже поделили Украину и будете восстанавливать. А я буду помогать Луганску и Донецку. Крыму буду помогать. Мы с ними сотрудничаем, мы этого не скрываем,

– заявил лукашенко.

Диктатор также заявил, что пока не будет воевать в Украине, хотя имеет такое же как в россии оружие и много военных.

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