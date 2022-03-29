Лукашенко знал о нападении Путина на Украину в 2020-м, – интервью с белорусским оппозиционером

Беларусь фактически остается одной из сторон, участвующих в войне против Украины. Ведь именно с территории Беларуси в Украину летят ракеты, заходят российские военные и техника. Генштаб оценивает возможность ввода именно белорусских войск в Украину как высокую.

Впрочем, сами белорусы воевать не хотят. О том, почему не стоит беспокоиться из-за белорусских военных, что будет с войной в Украине и почему Лукашенко не спешит помогать Путину – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал основатель первого военного братства Беларуси и первой парамилитарной организации "Белый Легион" Сергей Бульба.

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Ни одна наземная и сухопутная операция для Украины не страшна

Нападение Путина на Украину не стало для меня неожиданностью. Конечно, мы пытались сами себя уговорить, что все, на что способен Путин, – это ввести войска в псевдореспублики на Донбассе. Мы прогнозировали как-то так и думали, что это у него просто такие "брачные игры" с Байденом, что он пугает Байден таким образом.

Но за три месяца до этих событий мы начали дергать украинское руководство и Генштаб, и силовые структуры – чтобы в Украине позволили нам формированию некой белорусской освободительной структуры, которая в перспективе могла бы пойти освобождать Беларусь.

Но эту деятельность встретили не очень, потому что Украина все же надеялась, что соучастия Беларуси в случае войны не будет, поэтому наши предложения оценили достаточно плохо. Тем не менее, когда события так начали разворачиваться и когда с белорусской стороны полетели самолеты, вертолеты и ракеты, украинцы задумались о том, что мы все же были правы.

У России нет никаких шансов / Фото Getty Images

Я помогаю, как могу. И для себя я счел нужным знать картину полностью, а сидя в окопе, картину полностью не поймешь. Поэтому буквально за две недели до начала войны мы с друзьями из волонтерского фонда проехали по старому "нулю": от Мариуполя, Красногоровки и вплоть до Славянска.

Посмотрев мужикам-офицерам в глаза, я остался совершенно внутренне спокоен. Я помню 2014 год, когда приезжал под Марьинку, Мариуполь, смотрел в глаза военным и понимал, что там полная потеря ориентиров, система координат его разрушена, то есть. он вроде и защищает Украину, но в глазах у него – смятение и непонимание. И я всегда вспоминаю их слова, что мы тут все погибнем за Украину, и я по-дружески говорил им: "Стоп, мужики, если вы все погибнете за Украину, кто будет побеждать за Украину?" Сергей Бульба Основатель первого военного братства Беларуси и первой парамилитарной организации "Белый легион"

Сейчас, проехавшись по тому же региону, я вернулся с абсолютным чувством внутреннего покоя. Потому что я увидел мужиков, которые очень мотивированы, которые знают, что и зачем они делают. И я считал, что Россия не имеет никаких шансов, даже чисто исходя из морального духа и состояния офицерского состава. Что бы Россия ни делала, шансов у них никаких. И сейчас я убежден в том, что ни одна наземная и сухопутная операция для Украины не страшна, а страшно то, что они творят – авиация и их ракеты.

Формально Беларусь делает вид для Путина, что она готова, но на самом деле она ни к чему не готова

Я и сам бывший офицер, а офицеры, которые остались в Беларуси, говорят мне, что нет оснований заявлять, что Беларусь готова вступать в войну. Да, белорусов вроде бы подняли, и технику всю из длительного хранения восстановили. Формально Беларусь делает вид для Путина, что она готова, но на самом деле она ни к чему не готова. Это так очевидно.

Если бы белорусам сказали идти и воевать с поляками, литовцами, то есть теми, кого российский телевизор называет "гейропой", то, возможно, белорусы нашли бы у себя какую-то мотивацию. Но с Украиной ни у кого нет мотивации воевать.

Я понимаю, что электорат поддерживает Лукашенко и Россию – для них это одно и то же. Если бы Лукашенко не был последователем российской политики, то они бы за него не голосовали и Москва бы его не поддерживала. Единственный спонсор терроризма в Беларуси – Россия, которая постоянно выборы признает, и финансово Лукашенко поддерживает, и силовыми методами.

Я к тому, что белорусам просто на голову не налезает, почему они должны воевать с Украиной. Мы смотрели социологические опросы, и там из той трети, которая поддерживает в Беларуси Лукашенко и Россию, лишь 3% за участие в войне. И это вообще из всего населения Беларуси.

Белорусы всегда жили в российском информационном пространстве. И для многих отрезвлением стал 2014 год. При всей этой пропаганде, что в Украине якобы идет своя гражданская война, белорусы не тупы, чтобы верить в это. Люди посмотрели на информацию, сопоставили ее и поняли, что если бы не Россия, не было бы никакой войны в 2014 году. И многие уже тогда понял, что Россия – это не то, что она пытается собой представлять.

Россияне всегда хотят кого-то "спасать", правда непонятно от кого / Фото Getty Images

Нам же в Беларуси, что русаки рассказывают, что есть славные ребята из псевдореспублик на Донбассе, и их обижают плохие "бендеровцы", как они говорят. И их надо наказать и отучить оскорблять. И это вставляют белорусам в голову. Но умные люди все прекрасно понимают и видят, что все совсем не так.

В 2007 году я со своим покойным другом Николаем Березовым, который в составе "Азова" потом погиб под Иловайском, составили доклад о том, что Россия собирается воевать с Украиной. Мы тогда встретились с заместителем председателя ГУД (Государственное управление делами – 24 канал) и с заместителем председателя СБУ. Они тогда оба полистали наш доклад, и говорят, вроде все правильно пишете, но ведь этого быть не может.

И я после этого был очень впечатлен, заехал к своему однокурснику, который давно уволился и жил под Харьковом. И говорю Генке (другу – 24 канал), что война скоро будет, спросил, за какую сборную он будет выступать. Генка, не задумываясь, ответил, что он русский и будет воевать за Россию. Пришел 2014 год, у нас было 25 лет, как мы получили звание лейтенантов, и на встречу приехал этот Генка и открыто заявил, что он бандеровец. Говорит, что 15 лет живет под Харьковом и ему никто кривого слова не сказал, что он русский или говорит по-русски. Говорит: "Тут какие-то черти пришли меня спасать, а меня не надо спасать".

Германия 1939 года и Россия 2014 года и в дальнейшем становятся очень похожими

Путину откровенно нечем заняться. Он украл все, что мог, он подчинил себе все, что мог, и теперь ищет, чтобы еще такого учудить. И вот это свое наворованное надо защищать до последнего россиянина. И прежде чем к нему придут и спросят, а где ты все это взял, то ему лучше придумать какую-то "Новороссию", "Староросию", "Дероросию", чтобы народ был занят.

Я с удивлением смотрю, что Германия 1939 года и Россия 2014 года и в дальнейшем становятся очень похожими. Даже форма российская все больше мимикрирует и становится похожей на старую эсэсовскую форму. Даже внешне они похожи, не говоря уже о внутреннем содержании. Ведь россияне уверены, что они единственные на планете разумные, единственные знают, как правильно поступать и должны спасать всех, непонятно от кого и от чего. Сергей Бульба Основатель первого военного братства Беларуси и первой парамилитарной организации "Белый легион"

Это России хочется представить происходящие процессы, будто идет борьба национализмов. Что есть российский национализм, украинский национализм, белорусский. Но я пришел к выводу, что нет борьбы национализмов, есть разные стили жизни и борьба за свободу.

По сути, только в Украине происходит смена власти. Да, шумно, но она происходит и это нормально. Это то, чего не хватает ни Беларуси, ни России, где эти полезные ископаемые, что Лукашенко, что Путин добрались до власти и фиг их выдерешь оттуда. И в этом как раз нет ничего хорошего.

Я приехал в Украину в 2014 году, остался здесь и не жалею. Россия любит утверждать, что в Украине что-то не так, но Украина жива и свободна. Меня здесь прекрасно понимают по-белорусски. Я перебрался во Львов, и я везде говорю на белорусском, все меня понимают и никаких вопросов ни у кого не возникает. Наоборот, иногда спрашивают, из какого я региона Украины. Не вижу здесь никакого национализма.

Белорусы не понимают, зачем им воевать с украинцами / Фото Getty Images

Лукашенко для Путина осуществил полную зачистку Беларуси

Сейчас произошел довольно дрянной для нас момент – это тихая оккупация Беларуси. Россия характерна тем, что она умеет принимать какие-то концепции и шаг за шагом их осуществлять. Союзный договор России и Белоруссии был подписан при позднем Ельцине.

Нашего героя тогда купили на том, что хитрый номенклатурщик Ельцин пообещал Лукашенко, что он такой молодой и умный, и быть ему преемником. Ельцин не сказал, что он еще минимум 20 людям это говорил. Но наш герой решил, что он такой перспективный, что ему достанется российский престол, и тогда он был готов подписать все, что угодно.

Тогда в Минске начали проходить масштабные демонстрации, ведь этот проект не находил поддержки. И я возвращаюсь к тому, что Россия умеет последовательно шаг за шагом ломать волю народа – нашими же руками. В том же 1996 году милиция была частью народа. На демонстрациях мы могли с ними подраться, а потом на пиво сходить.

А за эти 20 лет из силовиков воспитали отдельную касту, сейчас это не просто не часть народа, это какие-то небожители, которые нас гоняют и лупят, держат всех в страхе и имеют за это определенные привилегии. И у них нет сомнений, что все они правильно делают.

Для России было очень важно не допустить ярко выраженного момента, чтобы сегодня было до оккупации, а завтра после. Тогда народ мог бы взяться за вилы. Они постарались этот момент настолько размазать, чтобы он остался вполне незамеченным.

Плюс, у нас провели серьезную зачистку. В 2020 году народу надоело это издевательство под названием выборы. Лукашенко выиграл свои первые выборы, затем следующие. А с 2005 года выборы проводятся по одному сценарию – ему просто рисуют какие-то цифры. В 2020 году всем это настолько надоело, все же интересуются, кто голосовал за Лукашенко, а оказывается, что за него голосовал каждый пятый, если не меньше, так откуда берутся эти 80%?

Тогда народ вышел на протесты как мог, из-за своего воспитания – с цветочками и объятиями. Все надеялись, что от Лукашенко устали даже силовики, и они могут перейти на сторону народа. Но силовики предали народ. Если бы не они, то в 2020 году все было бы иначе. Но они посчитали, кто же еще так их будет кормить и разрешит такой беспредел, когда им все можно.

После 2020 года Лукашенко начал массово сажать всех, кто участвовал в этих протестах. Начали жестко сажать людей в тюрьмы, за какой-то репост могли дать четыре года тюрьмы. Таким образом они зашугали людей. Они сажали на 15 суток, а потом давали возможность уехать из страны. Если ты не сориентировался и не уехал, тогда тебя сажали уже на дольше. Они сознательно создали истерию – если тебя выпустили, надо валить из страны. И таким образом из Беларуси выехало около 300 тысяч человек. Сергей Бульба Основатель первого военного братства Беларуси и первой парамилитарной организации "Белый легион"

Пассионариев в любом обществе – 4 – 5%, то фактически мы имеем зачистку всего пассионарного поля Беларуси. Лукашенко для Путина осуществил полную зачистку.

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В Беларуси говорили о том, чтобы взять на вооружение алгоритмы Северной Кореи. Я был очень удивлен, мне казалось, что в 21 веке в центре Европы строить Северную Корею – не просто дикость, а нечто несбыточное. Тем не менее, этих пассионариев выдавили из страны, и я задумался, что на самом деле они строят эту Северную Корею с династией Лукашенко, у него же целый выводок этих сынков.

Лукашенко давно знал о планах Путина напасть на Украину / Фото Getty Images

Россия на нас проводит свои социальные эксперименты. Они что-то вводят, если это происходит в Беларуси, они вводят это в России. То я хотел бы предостеречь российских ура-патриотов, которые радуются, что в Беларуси будет Северная Корея. Если она в Беларуси будет, она и у вас будет. И я не хотел бы, чтобы ни я, ни мои дети жили в таком обществе.

Лукашенко знал о нападении на Украину еще с 2020 года

Лукашенко, эта сволочь, он о планах Путина по нападению на Украину знал еще с 2020 года. При этом он никому ничего не сказал и продолжал наращивать бизнес. Для Беларуси Украина является вторым бизнес-партнером после России. Но этот лицемерный товарищ продолжал улыбаться, выкачивать деньги и никому о войне не сообщал.

Он рассчитывал, что непобедимая российская армия зайдет в Украину, все задрожат, сдадутся, а Лукашенко зайдет вместе с русаками и что-то здесь помародерит. Какой-то морской порт, о котором он давно мечтал, себе заберет или еще что-то.

А тут оказалось, что вошли эти бурятские танкисты, а их тут никто не рад видеть, с хлебом-солью не встречают, а, наоборот, бьют из разного калибра. А кто не имеет калибра, тот с вилами бегает. И приходит отрезвление, ведь хорошо участвовать на стороне явного фаворита, тогда ты можешь смело забежать и спросить: "кто тут против нас с Володей?". А когда Володя проигрывает, уже не хочется признаваться, что ты с ним.

Он дрянной (Лукашенко – 24 канал), но очень интуитивный. У крестьянского мужика есть интуиция, которая недоступна для интеллигента. Интеллигент будет думать, перебирать варианты, а этот просто животным умом чувствует, что делать.

Путин использовал все варианты, чтобы заставить Лукашенко ввести войска в Украину / Фото Getty Images

Во-первых, Лукашенко видит, что Россия не выиграет. Во-вторых, он видит, что его войска не готовы. В-третьих, он подозревает, что если он загонит свои войска воевать против Украины, они потом просто перейдут воевать на сторону Украины, а затем еще могут прийти и к нему. Поэтому я не знаю, что его должно подтолкнуть, Путин использовал уже все возможные варианты.

Лукашенко в Беларуси как наместник. Что-то ему дают делать, но, например, то, что происходит в военной сфере, ему не доверяют. С началом этих учений, после которых Россия ввела войска в Украину, генштаб Беларуси начал возмущаться из-за того, что они вообще не знали об этом.

Белорусский генштаб выступал в роли статистов или узнавал обо всем из прессы вообще. То же самое с небом – в Минске еще Лукашенко может чем-то распоряжаться, что и куда летает, а все, что на юг-полностью контролирует Россия. Белорусы лишь как соучастники – снаряды подвозят и бензин.

Украинцы с белорусами понимают друг друга без переводчика, а россияне нас – нет / Фото Getty Images

Россия столько времени держит Лукашенко лишь потому, что он такой же совок. У него в голове те самые алгоритмы, он как был советским, так и остался. В свое время, когда его ставила Москва, там и рассчитывали, что он будет одним из инициаторов восстановления СССР. Поэтому для него никаких противоречий нет. Военную контрразведку он давно отдал в руки соседям. И те самые вырезали все пробелорусское, что там зарождалось.

Сейчас Лукашенко видит, что выступать на стороне России – это очень глупо. Но я остерегаюсь, чтобы какая-то группа не провела провокацию и потом не сказала Лукашенко, что белорусов расстреляли плохие бандеровцы, поэтому мы должны мстить. Я вот этого момента очень остерегаюсь.

Если Беларусь и введет свои войска – это не повлияет на ход войны. Из всех 45 тысяч, там более или менее боеспособные – 15 тысяч. Для Украины – это нестрашно и некритично. Помните, когда немцы набрали завоеванные народы и начали заставлять их идти вместе с собой, тогда появился термин "пленные румыны". Сейчас в этой роли будут выступать белорусы. Потому что мотивации никакой, понимания, зачем нужна эта война – ни одного. Даже, если они и уйдут, я надеюсь, что при первой возможности они будут сдаваться. Сергей Бульба Основатель первого военного братства Беларуси и первой парамилитарной организации "Белый легион"

Сейчас в Украине решается будущая судьба не только Беларуси, но и всей России. Поэтому здесь есть чрезвычайная важность момента. Для белорусов – это такая же святая война, как и для украинцев. Все мы понимаем, что если победит Россия – у белорусов нет никаких шансов. А если победит Украина, хотя даже не если, я убежден, что Украина победит, то моя мечта – это освободительный поход на Москву, но обязательно через Минск.

Москва – это украинский проект, вы его когда-то начинали, вам его заканчивать

То, что Россия говорит, что мы триединые – о чем вообще разговор? Мы с вами друг друга понимаем без переводчика, а они не понимают. Они лепят, что Киевская Русь – это мать русских городов. А вы какое отношение к этой Руси имеете? Никакого же.

По моему мнению, Путин ведет себя сейчас так, что Берлин в 1945 году переедет в Москву, не знаю какого года: в 2022-м или в 2023-м. Вставлю такую фразу, что Москва – это украинский проект, вы его когда-то начинали, вам его заканчивать. Мы вспоминаем, что великий князь Ольгерд когда-то ходил на Москву, но не стал ее уничтожать, от него просто откупились тогда. И мы его часто вспоминаем дурным словом.

Путин и Лукашенко уже целому поколению испортили жизнь. Люди приходят реализовывать свои проекты, но всем эти проекты отменили, потому что два каких-то существа играют в Советский Союз. Он не нужен никому. Хотелось бы, чтобы они ушли.

Я даже на наших надеюсь больше, чем на русаков. Мне кажется, что Россия может протрезветь лишь под ударом чего-то внешнего. Когда-то у Гитлера тоже все было типа законно и многие люди его поддерживали, а когда война закончилась, и они получили по голове, то начали говорить, что они не выполняли приказы, были несогласны с Гитлером.

Также и с россиянами – там 70% поддерживают то, что делает Путин, гордятся им. А когда придет что-то внешнее, мы и от них услышим, что они на самом деле были не за Путина. А вот на Беларусь я надеюсь. Надеюсь, что она способна сама очиститься. И я надеюсь, что Украина поможет освободиться Беларуси от России.

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