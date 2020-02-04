Лукашенко анонсировал встречу с Путиным и снова пожаловался на Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу 7 февраля. По словам белорусского лидера, вероятно, что мероприятие пройдет в хорошей и теплой атмосфере, поскольку нужно налаживать отношения между странами.

Как подчеркнул Лукашенко, комментируя встречу с Путиным, наступил определенный момент истины, и об этом следует говорить открыто. Он добавил, что Беларусь и Россия создали хорошие отношения.

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"Мы (Лукашенко и Путин – 24 канал) были архитекторами этих взаимоотношений. И нам их ломать под конец нашей политической карьеры? Мы же – не вечные. Что мы оставим после себя – вот в чем вопрос", – отметил белорусский президент.

По его словам, Беларусь хочет просто честных, чистых, прозрачных взаимоотношений. А кто не хочет, пусть скажет об этом. В то же время Лукашенко заявил, что Беларусь как суверенная и независимая страна определяет, какую проводить внешнюю политику.

О том, куда мы смотрим, если кого-то из россиян это волнует, то они пусть посмотрят на своего двуглавого орла – они смотрят и туда, и сюда. А мы – в центре. Поэтому мы смотрим, что происходит вокруг. И мы – не Россия. Это "медведь" – огромная страна. Им можно смотреть на восток, запад и больше никуда. А мы, если только что-то упустили, то нашему орлу и голову открутят, и похоронят. Поэтому мы вокруг смотрим, мониторим и живем своим умом,

– подытожил белорусский гарант.

Какие сейчас существуют проблемы во взаимоотношениях России и Беларуси

1 января 2020 года истек контракт на поставку нефти из России в Беларусь. А 3 числа Кремль прекратил поставлять этот энергоресурс. Впоследствии стороны провели переговоры, и официальный Минск добился лишь того, чтобы не платить премии поставщикам. В конце концов 26 января в Беларусь поступила первая партия нефти из Норвегии после остановки поставок из России. Ранее белорусские нефтеперерабатывающие комплексы закупили 80 тысяч тонн нефти в Норвегии.

Лукашенко во время общения с журналистами отметил, что Россия поставила Беларусь в позу и пытается поставить на колени. По его словам, Москва не соглашается продавать Минску нефть по мировой цене и дальше продолжает настаивать на существенной премии компаниям, которая идет в дополнение к цене на поставку нефти.

В то же время мы же не просим у них никаких денег. Мы уже и кредиты им заплатили за прошлый год, которые не перекредитовываются. А если говорить по кредитам, то американцы им платят 1,5% за то, что они там валюту держат, а мы им платим от 4% до 6%. Счастье нам подарили – 1 миллиард долларов ежегодно мы России платим. Они удачно разместили свои деньги,

– констатировал белорусский лидер.

Также Лукашенко заявил, что Беларусь является готовой сотрудничать с Россией на таких же условиях, как Кремль делает это с западом. И такое сотрудничество должно быть честным, прозрачным и откровенным.

"Сегодня Россия 127 долларов за 1 тысячу кубических метров газа предложила. Спотовые цены в Европе – до 100 долларов. Мы ведь тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите. Кто кого кормит, показывает товарооборот. У нас сегодня – отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией в размере 9 миллиардов долларов. То есть они у нас продают на 9 миллиардов больше, чем покупают. Так кто кого кормит? Специалисты это понимают", – подчеркнул белорусский президент.

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В то же время он отметил, что следует налаживать отношения с Россией, чтобы новому поколению передать то, что страны сделали за прошедшие годы.