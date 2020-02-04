Лукашенко анонсував зустріч із Путіним і знову поскаржився на Росію

Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у п’ятницю 7 лютого. За словами білоруського лідера, імовірно, що захід пройде у добрій і теплій атмосфері, оскільки потрібно налагоджувати взаємини між країнами.

Як підкреслив Лукашенко, коментуючи зустріч із Путіним, настав певний момент істини, і про це слід говорити відкрито. Він додав, що Білорусь і Росія створили добрі взаємини.

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"Ми (Лукашенко та Путін – 24 канал) були архітекторами цих взаємин. І чи нам їх ламати під кінець нашої політичної кар'єри? Ми ж – не вічні. Що ми залишимо після себе – ось у чому питання ", – зауважив білоруський президент.

За його словами, Білорусь хоче просто чесних, чистих, прозорих взаємин. А хто, не хоче, нехай скаже про це. Водночас Лукашенко заявив, що Білорусь як суверенна та незалежна країна визначає, яку проводити зовнішню політику.

Щодо того, куди ми дивимося, якщо когось із росіян це хвилює, то вони нехай подивляться на свого двоголового орла – вони дивляться і туди, і сюди. А ми – в центрі. Тому ми дивимося, що відбувається навколо. І ми – не Росія. Це "ведмідь" – величезна країна. Їм можна дивитися на схід, захід, і більше нікуди. А ми, якщо тільки щось прогавили, то нашому орлу і голову відкрутять, і поховають. Тому ми навколо дивимося, моніторимо та живемо своїм розумом,

– підсумував білоруський гарант.

Як зараз існують проблеми у взаєминах Росії та Білорусі

1 січня 2020 року сплив контракт на постачання нафти з Росії до Білорусі. А 3 числа Кремль припинив постачати цей енергоресурс. Згодом сторони провели перемовини, і офіційний Мінськ домігся лише того, аби не платити премії постачальникам. Зрештою 26 січня до Білорусі надійшла перша партія нафти з Норвегії після зупинки постачання з Росії. Раніше білоруські нафтопереробні комплекси закупили 80 тисяч тонн нафти у Норвегії.

Лукашенко під час спілкування з журналістами наголосив, що Росія поставила Білорусь у позу та намагається поставити на коліна. За його словами, Москва не погоджується продавати Мінську нафту за світовою ціною та далі продовжує наполягати на суттєвій премії компаніям, що йде на додачу до ціни на постачання нафти.

Водночас ми ж не просимо у них ніяких грошей. Ми вже і кредити їм заплатили за минулий рік, які не перекредитовуються. А якщо говорити щодо кредитів, то американці їм платять 1,5% за те, що вони там валюту тримають, а ми їм платимо від 4% до 6%. Щастя нам подарували – 1 мільярд доларів щорічно ми Росії платимо. Вони вдало розмістили свої гроші,

– констатував білоруський лідер.

Також Лукашенко заявив, що Білорусь є готовою співпрацювати з Росією на таких самих умовах, як Кремль робить це із заходом. І така співпраця має бути чесною, прозорою та відвертою.

"Сьогодні Росія 127 доларів за 1 тисячу кубічних метрів газу запропонувала. Спотові ціни в Європі – до 100 доларів. Ми ж теж бачимо, що у світі відбувається, і рахувати вміємо. Тому не треба кричати, що ви нас годуєте. Хто кого годує, показує товарообіг. У нас сьогодні – негативне сальдо у зовнішній торгівлі з Росією розміром у 9 мільярдів доларів. Тобто вони у нас продають на 9 мільярдів більше, аніж купують. Так хто кого годує? Фахівці це розуміють", – наголосив білоруський президент.

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Водночас він зазначив, що слід налагоджувати взаємини з Росією, щоб новому поколінню передати те, що країни зробили минулими роками.