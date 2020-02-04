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      Самі цілуєтеся з ними взасос, – Лукашенко жорстко відповів на критику росіян через візит Помпео

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      Лукашенко і Помпео / Getty images

      Російська верхівка кинулася критикувати Білорусь та її лідера Олександра Лукашенка за прийом держсекретаря США Майка Помпео у Мінську. Лукашенко наголосив: це правда, що відносини Білорусі та США стали теплішими та коротко і влучно відповів росіянам.

      Заяву про потепління у стосунках Білорусі та США Лукашенко зробив під час відвідин Добрушської паперової фабрики, передає БЕЛТА.

      Більше про Помпео у Білорусі: Історичний візит Помпео в Білорусь: жарти про диктатуру і майбутні відносини

      "Я не скажу, що вже американці у нас такі великі друзі. Але період ось цього холоду, коли ми дивилися один на одного через якусь амбразуру, залізобетонну товсту стінку, закінчився. І нікому не треба в цьому напрямку стогнати, переживати і ридати. Ми налагоджуємо стосунки з найбільшою імперією – провідною країною світу", – висловився про дружбу зі США Лукашенко.

      Окрім того, білоруський лідер звернувся до росіян, які розкритикували прийом Майка Помпео у Мінську.

      У Росії стурбовані. А що, ми більше зробили з Америкою, ніж Росія? Ви подивіться: вони взасос з ними намагаються поцілуватися. Не виходить, правда. Ми переживаємо? Ми радіємо за них, коли вони обіймаються і цілуються. Тут цілий якийсь скандал підняли: ох, приїхав держсекретар!
      – висловився Олександр Лукашенко.

      Президент Білорусі додав, що відчуває: американська сторона оцінила його за дружню політику, а також за пропозицію підключити США до вирішення ситуації на Донбасі. Лукашенко, розповідаючи про зустріч із Помпео, називає його просто "Майком" і каже: він побачив реальну Білорусь.

      "Він побачив, що це – нормальна країна. І прав тут вистачає, і нікому жити не заважають", – підсумував Лукашенко.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини Білорусі Олександр Лукашенко Новини США Новини Росії
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