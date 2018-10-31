Лукашенко хочет контролировать российско-украинскую границу и псевдовыборы на Донбассе

Беларусь не хочет "стать буфером между Россией и НАТО" в случае увеличения уровня агрессии. Поэтому страна может сопровождать псевдовыборы на Донбассе и взять на себя ответственность за обеспечение мира на оккупированных территориях.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего выступления на Мюнхенской конференции в Минске.

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Белорусский лидер утверждает, что минские переговоры относительно Донбасса не дают результата уже много лет. Однако, по его словам, радикальный сценарий развития событий на Донбассе становится все ближе.

По нашим данным, завозят современное оружие, которое способно вести противоэлектронную борьбу не только на земле, но и в космосе, нейтрализуют всякие спутники и другие средства. Осталось только ядерное оружие туда завести и война обеспечена,

– считает он.

Лукашенко убежден, что активизация работы в нормандском формате вряд ли будет результативной. Однако поиски решения по размещению миротворцев на Донбассе нужно продолжать.

"Беларусь – небольшое государство. И мы хотим внести свою лепту в решение тех или иных конфликтов. Что мы, в принципе, уже делаем. Но мы хотим чувствовать нашу большую востребованность со стороны крупных мировых игроков", – сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко отметил, что сам на роль "миротворца" не напрашивается.

Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира на востоке Украины и контроль над российско-украинской границей. А также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины,

– заявил президент Беларуси.

Политик отметил, что не планирует "выпендриваться", а выходит из "большого уважения" к украинцам.

Так, Беларусь готова ввязаться в конфликт, однако с некоторыми условиями. Лукашенко должен быть уверен, что "основные мировые игроки хотят мира, а не разогревать ситуацию и сделать Украину "опорной точкой противостояния или противодействия против России и Беларуси ".

Президент Беларуси добавил, что боится, что в будущем, если уровень агрессии будет нарастать, его страна может стать буфером между Россией и НАТО. Также, по его словам, к переговорам относительна Донбасса необходимо привлечь все заинтересованные стороны. Однако если не удастся привлечь США, то успеха не будет.

Кроме того, политик считает, что искать сейчас виновных в войне на Донбассе не следует. Мол, нужно оставить это детям, которые "через тысячу лет, если захотят, разберутся, кто прав, посмотрев на все через призму истории".

Напомним, восемь стран-членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе. К соответствующему заявлению присоединились Великобритания, Франция, Польша, Нидерланды, Италия, Швеция, Бельгия и Германия.