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      Лукашенко хоче контролювати українсько-російський кордон та псевдовибори на Донбасі

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      Лукашенко хоче контролювати псевдовибори на Донбасі
      Лукашенко хоче контролювати псевдовибори на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Білорусь не хоче "стати буфером між Росією і НАТО" у разі збільшення рівня агресії. Відтак країна може супроводжувати псевдовибори на Донбасі та взяти на себе відповідальність за забезпечення миру на окупованих територіях.

      Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час свого виступу на Мюнхенській конференції в Мінську.

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      Білоруський лідер стверджує, що мінські переговори щодо Донбасу не дають результату вже багато років. Натомість, за його словами, радикальний сценарій розвитку подій на Донбасі стає щораз ближчим.

      За нашими даними, завозять сучасну зброю, яка здатна вести протиелектронну боротьбу не тільки на землі, але і в космосі, нейтралізують всякі супутники і інші засоби. Залишилося тільки ядерну зброю туди завести і війна забезпечена,
      – вважає він.

      Лукашенко переконаний, що активізація роботи у нормандському форматі навряд буде результативною. Однак пошуки рішення щодо розміщенню миротворців на Донбасі потрібно продовжувати.

      "Білорусь – невелика держава. І ми хочемо внести свою лепту у вирішення тих чи інших конфліктів. Що ми, в принципі, вже робимо. Але ми хочемо відчувати нашу велику затребуваність з боку великих світових гравців", – сказав Лукашенко.

      При цьому Лукашенко наголосив, що сам на роль "миротворця" не напрошується.

      Ми можемо взяти на себе відповідальність за забезпечення миру на сході України і контроль над російсько-українським кордоном. А також супроводжувати проведення виборів на Донбасі, виходячи з розуміння того, що ці регіони є невід'ємною частиною України,
      – заявив президент Білорусі.

      Політик зазначив, що не планує "випендрюватися", а виходить з "великої поваги" до українців.

      Так, Білорусь готова вплутатися в конфлікт, проте з деякими умовами. Лукашенко має бути впевнений, що "основні світові гравці хочуть миру, а не розігрівати ситуацію і зробити Україну "опорною точкою протистояння або протидії проти Росії і Білорусі".

      Президент Білорусі додав, що боїться, що в майбутньому, якщо рівень агресії буде наростати, його країна може стати буфером між Росією і НАТО. Також, за його словами, до переговорів по Донбасу необхідно залучити всі зацікавлені сторони. Проте якщо не вдасться залучити США, то успіху не буде.

      Окрім того, політик вважає, що шукати зараз винних у війні на Донбасі не слід. Мовляв, потрібно залишити це дітям, які "через тисячу років, якщо захочуть, розберуться, хто мав рацію, подивившись на все через призму історії".

      Нагадаємо, вісім країн-членів Європейського Союзу в Організації Об'єднаних Націй закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі. До відповідної заяви долучилися Британія, Франція, Польща, Нідерланди, Італія, Швеція, Бельгія і Німеччина.

      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Олександр Лукашенко Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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