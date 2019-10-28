Лукашенко опасается "второго Чернобыля" в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко опасается аварии на Белорусской атомной электростанции. Все из-за учений НАТО в Литве.

Обучение контингента НАТО Defender Europe пройдут в апреле-мае 2020 года в Литве на полигоне Пабраде вблизи от Белорусской АЭС, пишет "Белта".

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Белорусская АЭС расположена в 20 километрах от полигона.

Надо быть здесь осторожнее. Не дай Бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет. Мы там создали целый противовоздушный полк с новейшим вооружением – "Тор-М2" (зенитный ракетный комплекс – ред. 24 канал),

– сказал Лукашенко.

Президент Беларуси заявил о необходимости более серьезной наземной защиты АЭС.

Заметим, что первый энергоблок Белорусской АЭС под городом Островец запустят в январе 2020 года.

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Что известно о катастрофе на Чернобыльской АЭС?Техногенная экологически-гуманитарная катастрофа произошла на ЧАЭС в ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять Киевской области. Реактор перегрелся и произошло 2 тепловых взрыва, в результате которых был разрушен и сам реактор, и четвертый энергоблок ЧАЭС.



В результате катастрофы в воздух было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв замалчивался, но после сообщений из Швеции, где обнаружили радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация жителей Киевщины.



Всего с области были эвакуированы около 130 тысяч человек. По официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.