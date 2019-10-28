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      Лукашенко побоюється "другого Чорнобиля" у Білорусі

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      Лукашенко побоюється "другого Чорнобиля" у Білорусі
      Лукашенко побоюється "другого Чорнобиля" у Білорусі / belta.by

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко побоюється аварії на Білоруській атомній електростанції. Все через навчання НАТО в Литві.

      Навчання контингенту НАТО Defender Europe пройдуть у квітні-травні 2020 року в Литві на полігоні Пабраде поблизу від Білоруської АЕС, пише "Белта".

      До речі: НАТО проводить таємні навчання на випадок ядерної війни

      Білоруська АЕС розташована в 20 кілометрах від полігону.

      Треба бути тут обережніше. Не дай Боже, другий Чорнобиль. Європа його не переживе. Ми там створили цілий протиповітряний полк з новітнім озброєнням – "Тор-М2" (зенітний ракетний комплекс – ред. 24 канал),
      – сказав Лукашенко.

      Президент Білорусі заявив про необхідність більш серйозного наземного захисту АЕС.

      Зауважимо, що перший енергоблок Білоруської АЕС під містом Островець запустять в січні 2020 року.

      Зверніть увагу: Могла стати "Чорнобилем": як у США запобігли масштабній катастрофі

      Що відомо про катастрофу на Чорнобильській АЕС?Техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа сталася на ЧАЕС у ніч на 26 квітня 1986 року в місті Прип'ять на Київщині. Реактор перегрівся і сталися 2 теплових вибухи, внаслідок яких був зруйнований і сам реактор, і четвертий енергоблок ЧАЕС.

      Внаслідок катастрофи в повітря було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Спочатку вибух замовчувався, але після повідомлень із Швеції, де виявили радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР, розпочалась екстрена евакуація мешканців Київщини.

      Загалом з області було евакуйовано близько 130 тисяч осіб. За офіційними даними, радіоактивне ураження отримали близько 600 тисяч людей. Наразі навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження.

      Аварія ЧАЕС Чорнобиль катастрофа
      Чорнобиль у цифрах/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі НАТО Чорнобиль Вибух
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