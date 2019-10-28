Лукашенко побоюється "другого Чорнобиля" у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко побоюється аварії на Білоруській атомній електростанції. Все через навчання НАТО в Литві.

Навчання контингенту НАТО Defender Europe пройдуть у квітні-травні 2020 року в Литві на полігоні Пабраде поблизу від Білоруської АЕС, пише "Белта".

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Білоруська АЕС розташована в 20 кілометрах від полігону.

Треба бути тут обережніше. Не дай Боже, другий Чорнобиль. Європа його не переживе. Ми там створили цілий протиповітряний полк з новітнім озброєнням – "Тор-М2" (зенітний ракетний комплекс – ред. 24 канал),

– сказав Лукашенко.

Президент Білорусі заявив про необхідність більш серйозного наземного захисту АЕС.

Зауважимо, що перший енергоблок Білоруської АЕС під містом Островець запустять в січні 2020 року.

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