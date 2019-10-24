Могла стать "Чернобылем": как в США предотвратили масштабную катастрофу

Авария на АЭС Три-Майл-Айленд была одной из крупнейших в истории ядерной энергетики и серьезной в этой области в истории США. Результаты этой катастрофы значительно повлияли на сознание людей относительно восприятия сферы деятельности атомных электростанций и на их развитие в целом.

Авария на Три-Майл-Айленд: что известно

28 марта 1979 года примерно в 4:00 на энергоблоке №2 в системе охлаждения реактора отказали питательные насосы. В результате этого подача воды в оба парогенератора прекратилась. Несмотря на то, что аварийная система подачи воды включилась сразу, вода все равно не поступала.

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Как оказалось впоследствии, на напоре насосов были закрыты задвижки. Они остались заблокированными со времени предыдущего планового ремонта, завершившегося несколько дней назад.

Расположение АЭС Три-Майл-Айленд: карта

Поэтому отвод тепла в реакторе прекратился полностью, давление начало расти с бешеной скоростью, превысив допустимое значение уже через несколько секунд.

В результате один из реакторов остановился полностью и давление начало падать так же стремительно, как до этого росло. Уже через две минуты автоматически включилась система аварийного охлаждения.

Что затрудняло ситуацию на АЭС

Однако именно тогда операторы допустили ошибку, которая усложнила ситуацию в разы. Они отключили два из трех аварийных насосов, а в последнем уменьшили подачу воды более чем вдвое.

Причиной этому были показатели уровнемера объема, которые, как оказалось впоследствии, были ложными и свидетельствовали, что вода подается быстрее, чем получается. На самом деле давление продолжало падать, а в активной зоне между тем образовывались пузырьки пара, которые вытесняли из нее воду.



Авария на Три-Майл-Айленд – один из крупнейших в истории ядерной энергетики

За несколько минут операторы поняли, что задвижки на аварийных насосах закрыты и поспешили исправить ситуацию. Разрушение активной зоны продолжалось следующие 2 часа. К этому времени окислилась 1/3 общего количества циркония, который в смеси с диоксидом урана стекал вниз.

Как удалось предотвратить взрыв

В 06.30 операторы АЭС запросили разрешение на разведку в гермооболочке. К счастью, этого разрешения они не получили. Ведь каждый, кто бы осмелился туда войти, был бы обречен на смерть.

Через некоторое время устройства измерения начали фиксировать высокую радиоактивность в первом контуре защиты, что свидетельствовало о серьезном повреждения оболочек. Масштаб аварии увеличивался.



Работники АЭС проводят работы по ликвидации аварии

Чтобы избежать дальнейшего разрушения, работники снова запустили насосы аварийного охлаждения. Они проработали 40 минут и отключились. За это время в системе закончился весь запас борированной воды. А в контуре теплоотвода успело накопиться большое количество газов, в частности, водорода.

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Было необходимо поднять уровень давления. В течение следующего дня работники пытались предотвратить ужасную катастрофу – возможный взрыв. Запустить циркуляционные насосы удалось аж почти в 20:00.

Опасное количество водорода под крышкой реактора было постепенно удалено, однако восстановить исправную работу реактора работники смогли только через месяц.

Почему не было масштабной эвакуации

В течение всего времени, пока операторы АЭС боролись с возможной катастрофой, население, которое проживало вокруг станции, не подозревало о ее масштабах. Предусмотрев безопасное урегулирование ситуации, правительство решило, что потребности в эвакуации жителей нет.

Однако губернатор Пенсильвании все-таки публично посоветовал оставить 8-километровую зону беременным женщинам и детям дошкольного возраста. Последствия действительно оказались не критическими. Хотя ядерное топливо частично и расплавилось, однако оно не разрушило корпус реактора.



Власти призвали беременных женщин и детей покинуть 8-километровую зону

Так все радиоактивные вещества остались внутри. И минимальная доза радиации успела вырваться наружу, в частности через выпущенную радиоактивную воду. Поэтому население в пределах 16 километров получило дозу облучения, которую можно приравнять к облучению во время флюорографии.

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Уже 1 апреля на станцию с визитом прибыл тогдашний президент США Джимми Картер, который лично сообщил людям, что опасности для их здоровья нет.



39-й президент США Джимми Картер в диспетчерской АЭС

После этого инцидента было проведено тщательное расследование обстоятельств аварии: выявили ряд ошибок, которые допустили операторы.

Как устраняли последствия аварии

Для предотвращения повторения ситуации были внесены изменения в систему подготовки операторов. Также квалифицированные работники составили планы действий на случай аварии, предусматривающие быстрое оповещение жителей в радиусе 10 миль.



Ликвидация последствий аварии

Работы по устранению последствий официально завершились только в 1993 году и обошлись государству в 975 миллионов долларов. Была проведена полная дезактивация территории, однако часть радиоактивной воды навсегда осталась в бетонном корпусе защитной оболочки.

При чем тут фильм "Китайский синдром"

Странным стечением для жителей США оказалось, что авария на этой АЭС произошла через несколько дней после выхода в прокат фильма под названием "Китайский синдром". В сюжете этого фильма раскрывается тема проблемы надежности атомной электростанции.

Расследование в фильме проводят тележурналист и работник станции, а в одном из эпизодов показывают инцидент, который слишком напоминает ситуацию на "Три-Майл-Айленд".



Кадр из фильма "Китайский синдром"

Когда оператор, из-за неправильных показателей датчика, отключает аварийную подачу воды в активную зону, тем самым чуть не влечет этим расплавление.

Еще одним явным совпадением в фильме был момент, во время которого один из персонажей фильма отмечает, что такая авария могла бы привести к эвакуации людей с территории "размером с Пенсильванию".

Важное решение для США

После этой аварии в США было принято серьезное решение – больше не строить атомных электростанций. В 1985 году энергоблок, на котором произошла авария, был запущен вновь. Однако уже в сентябре этого года его деятельность решили остановить.

В течение семи лет случай на АЭС в штате Пенсильвания был серьезной катастрофой, связанной с атомной энергетикой. Так продолжалось до трагического взрыва на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

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Последствия этой катастрофы затмили любые упоминания об аварии на "Три-Майл-Айленд". Ведь, в отличие от последней, в случае на ЧАЭС взрыва, к сожалению, избежать не удалось.