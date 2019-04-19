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      Лукашенко стимулирует рождаемость, или Четверо детей как пропуск на должность министра

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      Александр Лукашенко и его младший третий (внебрачный) сын Николай
      Александр Лукашенко и его младший третий (внебрачный) сын Николай / Беларусь 1

      В Беларуси – сложная демографическая ситуация. Поэтому на высокие должности назначать следует только тех чиновников, у которых не менее троих детей. Но лучше – четверо. Такое мнение высказал президент страны Александр Лукашенко в своем обращении к нации.

      "Посмотрите на себя. Сколько у вас детей? Мы думаем: не служил в армии – не пускаем на государственную службу. Нет трех (детей – 24 канал), как в Румаса (премьер-министр Беларуси – 24 канал), или четырех – не может быть министром. Или еще там кем-то", – заявил Лукашенко.

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      Не забыл руководитель Беларуси и об обеспечении жильем многодетных семей: "Нужно построить комфортное жилье всем, кто родил трех, пять или семь детей". При этом Лукашенко не уточнил, почему комфортное жилье не заслужили те семьи, в которых детей – шестеро.

      Лукашенко призвал белорусов улучшать рождаемость: смотрите видео

      После этого Лукашенко призвал белорусов улучшать демографическую ситуацию в стране, поскольку "на 3D-принтерах детей не напечатают".

      Лукашенко
      Александр Лукашенко обратился к парламенту Беларуси и белорусскому народу

      К сожалению, Лукашенко не уточнил, сколько нужно иметь детей, чтобы претендовать на пост президента Беларуси. Можно предположить, что больше, чем четыре, ведь пост руководителя страны, несомненно, важнее, чем пост министра.

      Александр Лукашенко часто отмечается резкими суждениями и кардинальными решениями. Например, в конце марта 2019 года президент Беларуси уволил вице-премьера, министра и губернатора за издевательство над коровами, чем вызвал бурно-саркастическую реакцию в социальных сетях.

      Впрочем, в таком случае действующему президенту пришлось бы приложить немало усилий, чтобы соответствовать этому им же установленному критерию. Ведь Лукашенко уже 64 года, а детей у него – только трое.

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      Теги: Александр Лукашенко Новости Беларуси
      Источник: 24 канал
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