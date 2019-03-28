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      Лукашенко уволил вице-премьера, министра и губернатора за издевательства над коровами

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      Лукашенко посетил коровник и уволил несколько министров
      Лукашенко посетил коровник и уволил несколько министров / Screenshot

      Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс "Слиж". Во время посещения 26 марта он сравнил комплекс с концлагерем, а условия содержания коров назвал издевательскими. На следующий день Лукашенко уволил ответственных лиц и поручил силовикам начать против них уголовные производства. Пользователи социальных сетей отреагировали неоднозначными комментариями.

      Александр Лукашенко отправил в отставку вице-премьера Михаила Русого, министра сельского хозяйства Леонида Зайца и губернатора Могилевской области Владимира Домановского. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

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      Чиновники оставили свои посты после того, как 26 марта Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс "Слиж" в Шкловском районе Могилевской области. Он заметил беспорядок в производственных помещениях, но особенно его поразили условия содержания коров.

      Зачем вы меня сюда привезли? Это Освенцим!
      – сказал Лукашенко.

      После посещения коровника белорусский президент поручил снять с должностей ответственных и начать против них уголовные производства.

      Смотрите видео "образцово-показательного разноса" от Лукашенко в отношении чиновников:

      Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на ситуацию, местами с политическим подтекстом. Особенно на высказывания президента Беларуси "Посмотри на эту скотину" и "Она вся обосрана".

      В частности, в популярном в Беларуси Twitter-паблике написали: "А что эти коровы сделали, чтобы жить лучше? Не надо ждать, когда придет президент и все исправит. Начинать с себя надо, уважаемые коровы. Смотри и весь коровник изменится".

      Білорусь
      Комментарий от "Русофобия в Белоруси"

      Другие пользователи сетей соревновались в иронических комментариях:

      "– Ты глянь на эту скотину, – сказал Лукашенко чиновнику.
      – Обосранная корова, – подумал чиновник.
      – Обосравшийся чиновник, – подумала корова";

      "Так и уважаемые россияне живут в Оруэлловском "Колхозе животных" и гадят друг на друга";

      "Похоже, здесь не только корова обосранная", – подпись к фото чиновника, которого отчитывает Лукашенко.

      Білорусь
      Реакция социальных сетей

      blog_ava
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      Теги: Александр Лукашенко Новости Беларуси Мир животных
      Источник: 24 канал
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