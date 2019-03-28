Лукашенко уволил вице-премьера, министра и губернатора за издевательства над коровами

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс "Слиж". Во время посещения 26 марта он сравнил комплекс с концлагерем, а условия содержания коров назвал издевательскими. На следующий день Лукашенко уволил ответственных лиц и поручил силовикам начать против них уголовные производства. Пользователи социальных сетей отреагировали неоднозначными комментариями.

Александр Лукашенко отправил в отставку вице-премьера Михаила Русого, министра сельского хозяйства Леонида Зайца и губернатора Могилевской области Владимира Домановского. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

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Чиновники оставили свои посты после того, как 26 марта Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс "Слиж" в Шкловском районе Могилевской области. Он заметил беспорядок в производственных помещениях, но особенно его поразили условия содержания коров.

Зачем вы меня сюда привезли? Это Освенцим!

– сказал Лукашенко.

После посещения коровника белорусский президент поручил снять с должностей ответственных и начать против них уголовные производства.

Смотрите видео "образцово-показательного разноса" от Лукашенко в отношении чиновников:

Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на ситуацию, местами с политическим подтекстом. Особенно на высказывания президента Беларуси "Посмотри на эту скотину" и "Она вся обосрана".

В частности, в популярном в Беларуси Twitter-паблике написали: "А что эти коровы сделали, чтобы жить лучше? Не надо ждать, когда придет президент и все исправит. Начинать с себя надо, уважаемые коровы. Смотри и весь коровник изменится".



Комментарий от "Русофобия в Белоруси"

Другие пользователи сетей соревновались в иронических комментариях:

"– Ты глянь на эту скотину, – сказал Лукашенко чиновнику.

– Обосранная корова, – подумал чиновник.

– Обосравшийся чиновник, – подумала корова";

"Так и уважаемые россияне живут в Оруэлловском "Колхозе животных" и гадят друг на друга";

"Похоже, здесь не только корова обосранная", – подпись к фото чиновника, которого отчитывает Лукашенко.



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