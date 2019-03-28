Лукашенко звільнив віце-прем'єра, міністра і губернатора за знущання над коровами

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав молочно-товарний комплекс "Слиж". Під час візиту 26 березня він порівняв комплекс з концтабором, а умови утримання корів назвав знущальними. Наступного дня Лукашенко звільнив відповідальних високопосадовців та доручив силовикам розпочати проти них кримінальні провадження. Користувачі соціальних мереж відреагували неоднозначними коментарями.

Олександр Лукашенко відправив у відставку віце-прем'єра Михайла Русого, міністра сільського господарства Леоніда Зайця і губернатора Могильовської області Володимира Доманівського. Про це повідомила прес-служба білоруського президента.

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Чиновники залишили свої пости після того, як 26 березня Лукашенко відвідав молочно-товарний комплекс "Слиж" в Шкловському районі Могильовської області. Він помітив безлад у виробничих приміщеннях, але особливо його вразили умови утримання корів.

Навіщо ви мене сюди привезли? Це Освенцим!

– сказав Лукашенко.

Після відвідин корівника білоруський президент доручив зняти з посад відповідальних і розпочати проти них кримінальні провадження.

Дивіться відео "зразково-показового розносу" від Лукашенка щодо чиновників:

Користувачі соціальних мереж неоднозначно відреагували на ситуацію, подекуди з політичним підтекстом. Особливо на висловлювання президента Білорусі "Подивися на цю скотину" та "Вона ж уся обісрана".

Зокрема, у популярному в Білорусі Twitter-пабліку написали: "А що ці корови зробили, щоб жити краще? Не треба чекати, коли прийде президент і все виправить. Починати з себе треба, шановні корови. Гляди й увесь корівник зміниться".



Коментар від "Русофобия в Белоруси"

Інші користувачі мереж змагалися в іронічних коментарях:

"– Ти глянь на цю скотину! – сказав Лукашенко чиновнику.

– Срана корова, – подумав чиновник.

– Обісраний чиновник, – подумала корова";

"Так і шановні росіяни живуть в орвелівському "Колгоспі тварин" і гадять один на одного";

"Схоже, тут не лише корова обісралася", – підпис до фото чиновника, якого вичитує Лукашенко.



Реакція соціальних мереж

