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      Лукашенко звільнив віце-прем'єра, міністра і губернатора за знущання над коровами

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      Лукашенко відвідав корівник і звільнив кілька міністрів
      Лукашенко відвідав корівник і звільнив кілька міністрів / Screenshot

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав молочно-товарний комплекс "Слиж". Під час візиту 26 березня він порівняв комплекс з концтабором, а умови утримання корів назвав знущальними. Наступного дня Лукашенко звільнив відповідальних високопосадовців та доручив силовикам розпочати проти них кримінальні провадження. Користувачі соціальних мереж відреагували неоднозначними коментарями.

      Олександр Лукашенко відправив у відставку віце-прем'єра Михайла Русого, міністра сільського господарства Леоніда Зайця і губернатора Могильовської області Володимира Доманівського. Про це повідомила прес-служба білоруського президента.

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      Чиновники залишили свої пости після того, як 26 березня Лукашенко відвідав молочно-товарний комплекс "Слиж" в Шкловському районі Могильовської області. Він помітив безлад у виробничих приміщеннях, але особливо його вразили умови утримання корів.

      Навіщо ви мене сюди привезли? Це Освенцим!
      – сказав Лукашенко.

      Після відвідин корівника білоруський президент доручив зняти з посад відповідальних і розпочати проти них кримінальні провадження.

      Дивіться відео "зразково-показового розносу" від Лукашенка щодо чиновників: 

      Користувачі соціальних мереж неоднозначно відреагували на ситуацію, подекуди з політичним підтекстом. Особливо на висловлювання президента Білорусі "Подивися на цю скотину" та "Вона ж уся обісрана". 

      Зокрема, у популярному в Білорусі Twitter-пабліку написали: "А що ці корови зробили, щоб жити краще? Не треба чекати, коли прийде президент і все виправить. Починати з себе треба, шановні корови. Гляди й увесь корівник зміниться".

      Білорусь
      Коментар від "Русофобия в Белоруси"

      Інші користувачі мереж змагалися в іронічних коментарях:

      "– Ти глянь на цю скотину! – сказав Лукашенко чиновнику.
      – Срана корова, – подумав чиновник.
      – Обісраний чиновник, – подумала корова";

      "Так і шановні росіяни живуть в орвелівському "Колгоспі тварин" і гадять один на одного";

      "Схоже, тут не лише корова обісралася", – підпис до фото чиновника, якого вичитує Лукашенко.

      Білорусь
      Реакція соціальних мереж
       

      blog_ava
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      Теги: Світ тварин Новини Білорусі Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 канал
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