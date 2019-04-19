Лукашенко стимулює народжуваність, або Четверо дітей як пропуск на посаду міністра

У Білорусі – складна демографічна ситуація. А тому на високі посади призначати слід лише тих чиновників, у яких не менше ніж троє дітей. Але краще – четверо. Таку думку висловив президент країни Олександр Лукашенко у своєму зверненні до нації.

"Подивіться на себе. Скільки у вас дітей? Ми думаємо: не служив в армії – не пускаємо на державну службу. Немає трьох (дітей – 24 канал), як у Румаса (прем'єр-міністр Білорусі – 24 канал), чи чотирьох – не може бути міністром. Чи ще там кимось", – заявив Лукашенко.

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Не забув керівник Білорусі і про забезпечення житлом багатодітних сімей: "Потрібно побудувати комфортне житло всім, хто народив трьох, п'ятьох або сімох дітей". При цьому Лукашенко не уточнив, чому комфортного житла не заслужили ті сім'ї, у яких дітей – шестеро.

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Після цього Лукашенко закликав білорусів покращувати демографічну ситуацію в країні, оскільки "на 3D-принтерах дітей не надрукуєш".



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На жаль, Лукашенко не зазначив, скільки потрібно мати дітей, щоб претендувати на пост президента Білорусі. Можна припустити, що більше, ніж четверо, адже пост керівника країни, поза сумнівом, важливіший, ніж пост міністра.

Олександр Лукашенко часто відзначається різкими судженнями та кардинальними рішеннями. Наприклад, у кінці березня 2019 року президент Білорусі звільнив віце-прем'єра, міністра і губернатора за знущання з корів, чим викликав бурхливо-саркастичну реакцію у соціальних мережах.

Утім, у такому разі чинному президенту довелося б докласти чималих зусиль, щоб відповідати цьому ним же встановленому критерію. Адже Лукашенку вже 64 роки, а дітей у нього – лише троє.