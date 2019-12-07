Лукашенко встретился с Путиным и назвал условия интеграции с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию с Россией, но при равных экономических условиях для предприятий. При этом он не добивается от Москвы снижения цен на газ или нефть.

«Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор, – люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия – больше ничего не надо", – сказал Лукашенко на переговорах в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.

А тем временем: Белорусы вышли на протест против присоединения к России – фото и видео

Лукашенко подчеркнул, что не добивается от Москвы снижения цен на газ или нефть, но хочет, чтобы интеграция происходила в условиях экономического равенства для предприятий.

Мы не просим, ​​как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать (на сегодня – 127 долларов) и нефть покупать не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равными были условия,

– сказал белорусский лидер.

Заметим, что сразу после протокольных вступительных слов президентов двух стран в помещении погас свет.

"Это Дима Песков. Я знаю", – пошутил Лукашенко.

Что известно о протестах в Беларуси против интеграции с Россией

7 декабря в Минске несколько сотен человек вышли на протест против интеграции Беларуси с Россией. Протестующие с национальными флагами держали в руках плакаты с надписями "Нет российскому фашизму и бандитизму", "Никакой интеграции", "Это не интеграция, это оккупация". С криками "Да здравствует Беларусь!" активисты рвали и жгли портреты Путина. Во время акции на площадь пришли неизвестные в гражданском и устроили столкновение с активистами.

К теме: На Майдане в Киеве устроили акцию в поддержку Беларуси: фото



Протест в Минске против интеграции Беларуси с Россией / Фото Радыё Свабода

Что известно об интеграции Беларуси с Россией

Еще в конце 2018 года Беларусь и Россия решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Недавно в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств обоих государств.

Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о едином Налоговом кодексе, Гражданском кодексе и внешнеполитической торговле;

планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, объединить банковский надзор, оставив 2 центральных банка;

создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии;

частично объединить платежные системы, а с 2021 года ввести единый доступ к госзакупкам.

Тем временем Лукашенко утверждает, что не сдаст независимость и суверенитет страны, а Беларусь с Россией не ведут диалог о создании единого парламента. При этом недавно Лукашенко сообщил, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и над пакетом "дорожных карт" находится на завершающей стадии.