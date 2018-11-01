Лукашенко зовет США в "Минск": появился ответ Кучмы

Привлечение Соединенных Штатов к переговорам относительно Донбасса в Минске, о чем ранее заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, является маловероятным.

Об этом сообщил второй президент Украины Леонид Кучма, пишет "Интерфакс-Украина".

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Он отметил, что важным является использование всех возможностей. Однако участие США в минском процессе маловероятно.

Если есть возможность еще кого-то пригласить – с большой радостью. Но я не думаю, что кто-то еще захочет. Вы что, думаете, что Трамп захочет? Его надо поблагодарить, что Курт Волкер делает очень большую положительную работу для Украины,

– заявил Кучма.

Однако Кучма поблагодарил Лукашенко за инициативу.

"Я не думаю, что что-то из этого выйдет. Но предложение хорошее. То, что Лукашенко выступил с таким предложением, – спасибо ему за это", – сказал он.

Кроме того, по его словам, не менее сомнительным является участие Евросоюза в переговорах.

Если хочет Европейский Союз поддержать Украину, ему не нужно входить в этот формат. У него и так есть возможности сделать все, что необходимо. Пусть только делают,

– сказал Кучма.

При этом экс-президент вспомнил о противоречиях, которые, по его словам, сегодня есть в Европейском союзе.

"Надеяться, что он назначит кого-то уполномоченного принимать непосредственное участие, не стоит", – подчеркнул Кучма.

К слову, Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер также поддержал предложение Александра Лукашенко о присутствии США и ЕС в переговорном процессе относительно урегулирования ситуации на оккупированном Донбассе. Он считает, что решающим моментом для эффективности переговоров станет "политическая воля".

Что такое "минские соглашения"?"Минский протокол" или "Минское трехстороннее соглашение", "Минское перемирие", "Минск-1" – соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения принимали участие представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Действие перемирия началось в 18:00 пятого сентября. Подписи Захарченко и Плотницкого под протоколом стоят как автографы частных лиц. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.