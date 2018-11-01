США и ЕС должны присутствовать: Ишингер сделал заявление о дальнейшей судьбе " Минска"

США и Европейский Союз должны присутствовать за столом переговоров в рамках Минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, сообщает БЕЛТА.

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Он отмечает, что решающим моментом для эффективности переговоров станет "политическая воля".

Расширения (минского – 24 канал) формата, изменение формата, круга участников, конечно, может помочь, но решающим моментом остается политическая свобода. Я глубоко убежден и неоднократно об этом писал, что США должны быть за столом переговоров. Но я также считаю, что Евросоюз в целом точно так же должен быть представлен за столом переговоров,

– сказал Ишингер.

Кроме того, он отметил, что сейчас "не стоит ждать кардинальных изменений" из-за избирательного процесса в Украине.

"Нам придется проявить терпение и подождать еще примерно 5 месяцев", – утверждает председатель конференции.

При этом Ишингер считает, что "инновационные предложения", высказанные президентом Беларуси Александром Лукашенко, будто могут наполнить переговоры "новой энергией".

Что меня особенно поразило – это предложение и готовность Беларуси предоставить свои ресурсы для участия в этой миссии на востоке Украины,

– отметил председатель конференции.

Как писал 24 канал, во время своего выступления на Мюнхенской конференции Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет "стать буфером между Россией и НАТО" в случае увеличения уровня агрессии. Таким образом страна может сопровождать псевдовыборы на Донбассе и взять на себя ответственность за обеспечение мира на оккупированных территориях.

Напомним, восемь стран-членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти России остановить подготовку к незаконных выборам на оккупированном Донбассе. К соответствующему заявлению присоединились Британия, Франция, Польша, Нидерланды, Италия, Швеция, Бельгия и Германия.

Что такое Мюнхенская конференция по безопасности?Мюнхенская конференция по вопросам безопасности – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждают актуальные международные проблемы. Заседания конференции традиционно проводят ежегодно в феврале в столице Баварии Мюнхене. Менее масштабные заседания проводят осенью в других странах мира, в этом году – в Беларуси. В Минске выездная встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности проходит впервые. В ней участвует делегация экспертов и политиков из Украины. В списке участников 90 человек.