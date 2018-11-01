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      США і ЄС мають бути присутні: Ішингер зробив заяву щодо подальшої долі "Мінська"

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      Ішингер зробив заяву щодо подальшої долі переговорів
      Ішингер зробив заяву щодо подальшої долі переговорів / Фото з відкритих джерел

      США і Європейський Союз мають бути присутніми за столом переговорів у рамках Мінського процесу з врегулювання ситуації на Донбасі.

      Про заявив Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, повідомляє БЕЛТА.

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      Він наголошує, що вирішальним моментом для ефективності переговорів стане "політична воля".

      Розширення (мінського – 24 канал) формату, зміна формату, кола учасників, звісно, може допомогти, але вирішальним моментом залишається політична воля. Я глибоко переконаний і неодноразово про це писав, що США мають бути за столом переговорів. Але я також вважаю, що Євросоюз в цілому точно так само має бути представлений за столом переговорів,
      – сказав Ішингер.

      Окрім того, він зазначив, що наразі "не варто чекати кардинальних змін" через виборчий процес в Україні.

      "Нам доведеться проявити терпіння і почекати ще приблизно 5 місяців", – стверджує голова конференції.

      При цьому Ішингер вважає, що "інноваційні пропозиції", висловлені президентом Білорусі Олександром Лукашенком, начетбто можуть наповнити переговори "новою енергією".

      Що мене особливо вразило – це пропозиція і готовність Білорусі надати свої ресурси для участі в цій місії на сході України,
      – зазначив голова конференції.

      Як писав 24 канал, під час свого виступу на Мюнхенській конференції Лукашенко заявив, що Білорусь не хоче "стати буфером між Росією і НАТО" у разі збільшення рівня агресії. Відтак країна може супроводжувати псевдовибори на Донбасі та взяти на себе відповідальність за забезпечення миру на окупованих територіях.

      Нагадаємо, вісім країн-членів Європейського Союзу в Організації Об'єднаних Націй закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі. До відповідної заяви долучилися Британія, Франція, Польща, Нідерланди, Італія, Швеція, Бельгія та Німеччина.

      Що таке Мюнхенська конференція з безпеки?Мюнхенська конференція з питань безпеки – один із найважливіших у світі неформальних форумів, на якому обговорюють актуальні міжнародні проблеми. Засідання конференції традиційно проводять щорічно в лютому в столиці Баварії Мюнхені. Менш масштабні засідання проводять восени в інших країнах світу, цього року – у Білорусі. У Мінську виїзна зустріч Основної групи Мюнхенської конференції з безпеки відбувається вперше. У ній бере участь делегація експертів та політиків з України. У списку учасників 90 осіб.

      Що таке "мінські угоди"?"Мінський протокол" або "Мінська тристороння угода", "Мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Білорусі Олександр Лукашенко Мінські домовленості Мюнхенська конференція
      Джерело: 24 Канал
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