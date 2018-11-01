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      Лукашенко кличе США до "Мінська": з'явилася відповідь Кучми

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      Кучма відреагував на заяву Лукашенка про залучення США до Мінського процесу
      Кучма відреагував на заяву Лукашенка про залучення США до Мінського процесу / Фото з відкритих джерел

      Залучення Сполучених Штатів до переговорів щодо Донбасу у Мінську, про що раніше заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, є малоймовірним.

      Про повідомив другий президент України Леонід Кучма, пише "Інтерфакс-Україна".

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      Він зазначив, що важливим є використання всіх можливостей. Однак участь США у Мінському процесі є малоймовірною.

      Якщо є можливість ще когось запросити – з великою радістю. Але я не думаю, що хтось ще захоче. Ви що, думаєте, що Трамп захоче? Йому треба подякувати, що Курт Волкер робить дуже велику позитивну роботу для України,
      – заявив Кучма.

      Однак Кучма подякував Лукашенку за ініціативу.

      "Я не думаю, що щось з цього вийде. Але пропозиція хороша. Те, що Лукашенко виступив з такою пропозицією, – спасибі йому за це", – сказав він.

      Окрім того, за його словами, не менш сумнівною є участь Євросоюзу у переговорах.

      Якщо хоче Європейський Союз підтримати Україну, йому не треба входити в цей формат. У нього і так є можливості зробити все, що необхідно. Нехай тільки роблять,
      – сказав Кучма.

      При цьому екс-президент згадав про протиріччя, які, за його словами, сьогодні є у Європейському союзі.

      "Сподіватися, що він призначить когось уповноваженого брати безпосередню участь, не варто", – підкреслив Кучма.

      До слова, Гголова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер також підтримав пропозицію Олександра Лукашенка про присутність США та ЄС у переговорному процесі щодо врегулювання ситуації на окупованому Донбасі. Він вважає, що вирішальним моментом для ефективності переговорів стане "політична воля".

      Що таке "мінські угоди"?"Мінський протокол" або "Мінська тристороння угода", "Мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.

      Теги: Леонід Кучма Новини Білорусі Новини Росії Олександр Лукашенко Війна на Донбасі Мінські домовленості Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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