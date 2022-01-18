Лукашенковская Беларусь – сегодня еретические заявления, завтра – площадка для вторжения

Сейчас практически все российские СМИ ретранслируют заявление Александра Лукашенко о том, что Киев якобы “концентрирует” войска на границе с Беларусью. Причём не просто войска, а, дословно: "подразделения национальной гвардии из "националистов-радикалов". Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие".

Ликбез для диктатора

Немного информации для Александра Лукашенко. Национальная гвардия Украины это воинское формирование с правоохранительными функциями, входящее в структуру МВД и численностью 60 тысяч человек.

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То есть, 60 тысяч "националистов-радикалов"? А сколько же этих "националистов-радикалов" в составе пограничной службы Украины и ВСУ, которые так же контролируют границу с "дружественной" Украине Беларусью?

То есть, единственная страна, с которой у Беларуси положительное сальдо торгового баланса, чего нет даже с Россией, это опасное националистическое образование, угрожающее РБ? Так чего же вы с нами, националистами и радикалами торгуете?

Слова шизофреника

Заявления Лукашенко с каждым разом звучат всё более абсурднее и шизофреничнее. То его хотели убить с помощью БПЛА, к которому была привязана канистра с бензином, то тысячи пулемётчиков на пикапах готовились вторгнуться в Беларусь, но Григорович оказался "крепким орешком"!

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Всё это звучит смешно и выглядит комично, как и сам Александр Лукашенко, который уже видится не как диктатор, а банально как шут на поводке Путина, но проблема в том, что этот шут может сыграть критически важную роль в создании прецедента для конфликта, с участием, например, сил ОДКБ.

Провокация с участием неких "украинских" "националистов-радикалов" как ещё один вариант casus belli.

Как должна ответить Украина

Я уже давно говорил о том, что нам пора искать замену беларуским товарам, дабы в Минске в полной мере ощутили своё положение в двустороннем формате.

Сможет ли Россия каждый год компенсировать Минску 3 миллиардов долларов потерь от разрыва экономических отношений с Украиной? Сомневаюсь.

Но у нас всё как всегда, поле не пахано по сей день. А потому, кремлёвский гауляйтер в Минске и чувствует себя настолько комфортно и развязано, что позволяет ему вещать подобную ересь в угоду Кремля.

Сегодня ересь, а завтра – площадка для провокации и вторжения.

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