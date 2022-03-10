Лупят нещадно: военные с Черниговщины устроили "соревнования" по уничтожению вражеской техники

За 15 дней войны военные из Черниговщины уничтожили множество вражеской техники. Горели и БМП, и танки, и бензовозы с прицепом, а также истребители оккупантов.

Некоторыми подробностями успешной борьбы против оккупантов на Черниговщине поделились представители Оперативного командования "Север". За все время военные уничтожили несколько десятков вражеской техники и ликвидировали сотни оккупантов.

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Один только лейтенант Александр Удовиченко 3 марта ликвидировал вражескую БМП, на следующий день – вражеский танк. А 7 марта – российский МТ-ЛБ (бронетранспортер). В этот день солдат Максим Фесенко уничтожил бензовоз с прицепом.

Штаб-сержант Александр Устименко и старший солдат Владислав Сильченко 3 марта в результате сражения уничтожили вражескую БМП. Вместе с ними на тех же боевых позициях в Черниговской области сержант Ярослав Дехтеренко и солдат Сергей Собченко ликвидировали вражеский минометный расчет и БМП-3. А днем ​​ранее, 2 марта, еще один вражеский МТ-ЛБ подбил младший сержант Сергей Кабаненко,

– говорится в сообщении.

4 марта солдат Дмитрий Лысенко и сержант Олег Варивода уничтожили российский танк. На следующий день солдат Станислав Кравченко сбил истребитель СУ-34.

Кроме того, лейтенант Евгений Ковальчук настолько удачно корректировал огонь артиллерии, что остановил прорыв врага в направлении Чернигова. Рядом лейтенант Лилия Кудинова управляла огнем минометной батареи.

"В Черниговской области 6 марта солдат Денис Олех и солдат Юрий Подаревский в результате боя уничтожили два вражеских танка. Старший солдат Сергей Стремоух одним выстрелом сбил вражеский БПЛА", – отмечают военные.

Все упомянутые военнослужащие получат государственные награды.

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