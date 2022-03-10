Деякими подробицями успішної боротьби проти окупантів на Чернігівщині поділилися представники Оперативного командування "Північ". За увесь час військові знищили кілька десятків ворожої техніки й ліквідували сотні окупантів.
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Один лише лейтенант Олександр Удовіченко 3 березня ліквідував ворожу БМП, наступного дня – ворожий танк. А 7 березня – російський МТ-ЛБ (бронетранспортер). Цього ж дня солдат Максим Фесенко знищив бензовоз з причепом.
Штаб-сержант Олександр Устименко та старший солдат Владислав Сільченко 3 березня в результаті бою знищили ворожу БМП. Разом із ними на тих же бойових позиціях на Чернігівщині сержант Ярослав Дехтеренко і солдат Сергій Собченко ліквідували ворожий мінометний розрахунок і БМП-3. А днем раніше, 2 березня, ще один ворожий МТ-ЛБ підбив молодший сержант Сергій Кабаненко, – йдеться у дописі.
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