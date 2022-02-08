Нужно начать со Службы безопасности Украины. Говорится о Виталии Герсаке – главном СБУшнике 2020 года.

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В семье Герсаков – квартирное повышение

Тогда он стал героем журналистского расследования. Bihus.Info нашли дорогие квартиры в столичном ЖК "Французский квартал-2", землю под Киевом, бизнес с криминальным шлейфом и солидный автопарк.

Он имел звезду – тюнингованную на максималках Toyota Tundra, декорированную российскими вертолетами и инициалами Герсака. У нее даже был собственный инстаграм.

Расследование о Виталии Герсаке: смотрите видео



Если просмотреть инстаграм и тикток сына Герсака, то можно поздравить семью с квартирным повышением: с дорогого "Французского квартала", который видели в 2020 году, к еще более дорогому ЖК premium-класса "Новопечерские липки".



У семьи Герсаков – квартирное повышение / Скриншот из инстаграма сына Герсака

Герсака уволили и уже летом 2021 года его жена купила две трехкомнатные квартиры в "Липках" более 200 квадратов, которые тянут на минимум 650 тысяч долларов без ремонта.

Под квартирами у Герсаков появилось 6 мест на паркинге. Стоят парко-места как еще одна квартира – примерно 220 тысяч долларов.

В том же районе купили квадраты для салона красоты

Чтобы далеко не ходить, для салона красоты Юлии Герсак купили в "Новопечерских липках" еще 140 квадратов. По актуальным ценам (а они росли, пока журналисты проводили расследование), это еще примерно 650 тысяч долларов. Это все купили на выплаты за безработицу.

Салон уже имеет страницу в инстаграме. Согласно рендерам, ремонт там тоже будет в стиле "дорого – богато": пол покрыт мраморными плитами, мебель и сантехника – с позолотой.



Страница салона в инстаграме / Скриншот из социальной сети

Если есть 1,5 миллиона долларов на новую недвижимость, там и на бриллианты в потолок, видимо, насобирают. Не забывайте, что речь идет о семье украинского правоохранителя, который лишь чуть больше года якобы без должности.

Герсак-младший несовершеннолетним гонял на авто

Младшему Герсаку только на днях исполнилось 18 лет. Однако он уже давно гоняет на BMW X6M, которая стоит примерно 150 тысяч долларов. Авто принадлежит маме.

Еще чаще "младший" ездит за рулем папиной Toyota Camry. Ему не просто дают покататься. Он имеет персонализированную рамку номера со своим инстаграмным никнеймом.

На Toyota Tundra 17-летний трейдер-инвестор (так он называет себя в инстаграме) тоже ездит – с особым мажорством: мигалками и сиренами.

Отметим! По закону, спецсигналы могут использовать оперативники, государственная охрана или полиция. За это предусмотрен штраф в размере 8,5 тысячи гривен.

В сторис "младший" ездит на Volkswagen Touareg третьего поколения. Цена на такой транспорт 55 – 70 тысяч долларов.

Также часто его можно было увидеть за рулем Gelik, Mercedes-Benz C-Class последнего поколения и Lamborghini Huracan EVO Spyder, который новый стоит примерно 300 тысяч долларов.

Сын Герсака дружил с Ореховым

Кроме этого, сын Герсака, согласно фото и видео, дружил с Максимом Ореховым. Это блогер, который имеет канал в телеграме, где рассказывает, что и когда надо покупать на бирже.

Канал сейчас маркируется как мошеннический, а в сети можно найти ряд негативных отзывов о его деятельности. Отец во время службы в СБУ обнимался с криминальными авторитетами, то почему бы сыну не пиарить скамеров?

Встреча и объятия Герсака с криминальными авторитетами: смотрите видео

Как дела у Герсака

После увольнения Герсак почти в течение одного месяца стал владельцем и совладельцем нескольких фирм. Они занимаются:

строительством;

охранными услугами;

грузовым транспортом.

Герсак – "благодетель"

Кроме этого, Герсак стал "благодетелем". Бывший СБУшник основал фонд имени себя и теперь кормит бесплатными обедами и раздает продуктовые наборы в родном Гайсине.

Благотворительными мероприятиями у Герсака занимается, например, Юрий Ипполитов, в 2011 году судимый за десяток уголовных эпизодов:

избиение человека с отжимом мобильного телефона;

торговля краденым;

ограбление нескольких домов в масках из женских чулок;

применение угроз и физического насилия.

Увольнение из СБУ на Герсаке точно положительно отразилось. Видимые активы семьи выросли с 800 тысяч долларов, которые мы насчитали в 2020 году, до двух миллионов.

Отдых Николая Тищенко

Семья нардепа Николая Тищенко проводила зимние каникулы в Дубае. Жили в гостинице Address Beach Resort.

Справка. Address Beach Resort расположен на берегу Персидского залива. Сутки для двух взрослых и ребенка стоят примерно 30 тысяч гривен.

Приехала семья нардепа в Эмираты перед Новым годом. Расследователи заметили на фото сумку жены депутата – Prada за более 50 тысяч гривен.

Она лежала на стуле, спинка которого состоит из трех вертикальных подушек. Похожие стулья можно увидеть на фото с Address Beach Resort.



Prada за более 50 тысяч гривен жены Тищенко / Скриншот из ее инстаграма

Больше всего журналистов удивили фото из отеля, которые семья Тищенко публиковала с 30 декабря по 19 января. Похоже, что все это время депутатская семья была на отдыхе.

По ценам отеля пожить в нем 3 недели – это почти 600 тысяч гривен. Конечно, нардеп не подал декларацию о расходах на праздники, видимо, чтобы не пугать избирателей.

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В таких случаях политики обычно говорят, что платила жена. Так они и с себя ответственность за неуместную роскошь снимают, и декларацию подавать не должны.



У Николая Тищенко был дорогой отдых / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Реальная жизнь Дмитрука отличается от политической обертки

Нардеп Артем Дмитрук был в президентской фракции, потом перебежал к Дмитрию Разумкову, а сейчас – ничейный. Не потому, что хотел уйти от Разумкова, а потому, что отметился дебошем в Одессе.

Он ежедневно публикует десятки сторис о своей повседневности и политической деятельности. Если выключить звук и изучать детали видео, можно увидеть, как сильно отличается его реальная жизнь от политической обертки.



Дмитрук с "Копейкой" / Фото из инстаграма нардепа

Например, в 2021 году Дмитрук демонстративно приехал под Раду на "Копейке". Однако в повседневной жизни, согласно инстаграму, он пользуется вовсе не советскими автомобилями.

Недавно в его сторис журналисты увидели кроссовер: нардеп сидел за рулем Hyundai Santa Fe третьего поколения.

Справка. На вторичном рынке самые дешевые автомобили этой модели и поколения стартуют от 400 тысяч гривен.

До этого расследователи замечали его на мотоциклах, на Volkswagen Transporter, Hyundai Genesis, Mercedes-Benz G55. Gelik, кстати, раньше принадлежал "экс-слуге" Олександру Дубинскому.

Большей части из перечисленного в декларации Дмитрука не было. Когда журналисты спросили нардепа об автопарке, которого не видно в декларации, он вообще начал опровергать, что ездит за рулем в видео из собственных сторис.

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После выхода материала Bihus.Info он признал, что использует соответствующие автомобили и сказал, что все это принадлежит друзьям, а они просто дают ему покататься.

Через некоторое время он задекларировал приобретение Hyundai Genesis. Поэтому, может, дождемся – и другие тачки задекларирует.

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