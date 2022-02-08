Потрібно почати зі Служби безпеки України. Мовиться про Віталія Герсака – головного СБУшника 2020 року.

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В родині Герсаків – квартирне підвищення

Тоді він став героєм журналістського розслідування. Bihus.Info знайшли дорогі квартири у столичному ЖК "Французький квартал-2", землю під Києвом, бізнес з кримінальним шлейфом та солідний автопарк.

Він мав зірку – тюнінговану на максималках Toyota Tundra, декоровану російськими гелікоптерами та ініціалами Герсака. В неї навіть був власний інстаграм.

Розслідування про Віталія Герсака: дивіться відео



Якщо переглянути інстаграм та тікток сина Герсака, то можна привітати родину із квартирним підвищенням: з дорогого "Французького кварталу", який бачили у 2020 році, до ще дорожчого ЖК premium-класу "Новопечерські липки".



У родини Герсаків – квартирне підвищення / Скриншот з інстаграму сина Герсака

Герсака звільнили і вже влітку 2021 року його дружина купила дві трикімнатні квартири у "Липках" за 200 квадратів, які тягнуть на мінімум 650 тисяч доларів без ремонту.

Під квартирами у Герсаків з'явилося 6 місць на паркінгу. Коштують машиномісця як ще одна квартира – приблизно 220 тисяч доларів.

В тому ж районі купили квадрати для салону краси

Щоб далеко не ходити, для салону краси Юлії Герсак купили в "Новопечерських липках" ще 140 квадратів. За актуальними цінами (а вони росли, поки журналісти проводили розслідування), це ще приблизно 650 тисяч доларів. Це все купили на виплати за безробіття.

Салон уже має сторінку в інстаграмі. Згідно із рендерами, ремонт там теж буде у стилі "дорого – багато": підлога вкрита мармуровими плитами, меблі та сантехніка – з позолотою.



Сторінка салону в інстаграмі / Скриншот із соціальної мережі

Якщо є 1,5 мільйони доларів на нову нерухомість, там і на діаманти в стелю, мабуть, назбирають. Не забувайте, що мовиться про родину українського правоохоронця, який лише трохи понад рік ніби без посади.

Герсак-молодший неповнолітнім ганяв на авто

Молодшому Герсаку тільки днями виповнилось 18 років. Однак він вже давно гасає на BMW X6M, яка коштує приблизно 150 тисяч доларів. Авто належить мамі.

Ще частіше "молодший" їздить за кермом татової Toyota Camry. Йому не просто дають покататися. Він має персоналізовану рамку номера зі своїм інстаграмним нікнеймом.

На Toyota Tundra 17-річний трейдер-інвестор (так він називає себе в інстаграмі) теж їздить – з особливим мажорством: мигалками та сиренами.

Зауважимо! За законом, спецсигнали можуть використовувати оперативники, державна охорона чи поліція. За це передбачений штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень.

У сторіс "молодший" їздить на Volkswagen Touareg третього покоління. Ціна на такий транспорт 55 – 70 тисяч доларів.

Також часто його можна було побачити за кермом Gelik, Mercedes-Benz C-Class останнього покоління та Lamborghini Huracan EVO Spyder, який новий коштує приблизно 300 тисяч доларів.

Син Герсака товаришував із Орєховим

Окрім цього, син Герсака, згідно із фото та відео, товаришував з Максимом Орєховим. Це блогер, який має канал у телеграмі, де розповідає, що й коли треба купувати на біржі.

Канал зараз маркується як шахрайський, а у мережі можна знайти низку негативних відгуків про його діяльність. Батько під час служби у СБУ обіймався з кримінальними авторитетами, то чому б сину не піарити скамерів?

Зустріч та обійми Герсака з кримінальними авторитетами: дивіться відео

Як справи у Герсака

Після звільнення Герсак майже упродовж одного місяця став власником та співвласником кількох фірм. Вони займаються:

будівництвом;

охоронними послугами;

вантажним транспортом.

Герсак – "благодійник"

Окрім цього, Герсак став "благодійником". Колишній СБУшник заснував фонд імені себе і тепер годує безкоштовними обідами та роздає продуктові набори у рідному Гайсині.

Благодійними заходами у Герсака займається, наприклад, Юрій Іполітов, у 2011 році судимий за десяток кримінальних епізодів:

побиття людини з віджимом мобільного телефона;

торгівля краденим;

пограбування кількох будинків у масках з жіночих панчох;

застосуванням погроз і фізичного насилля.

Звільнення з СБУ на Герсаку точно позитивно відбилось. Видимі активи родини зросли з 800 тисяч доларів, які ми нарахували у 2020 році, до двох мільйонів.

Відпочинок Миколи Тищенка

Родина нардепа Миколи Тищенка проводила зимові канікули на Дубаях. Жили у готелі Address Beach Resort.

Довідка. Address Beach Resort розташований на березі Перської затоки. Доба для двох дорослих та дитини коштує приблизно 30 тисяч гривень.

Приїхала родина нардепа в Емірати перед Новим роком. Розслідувачі помітили на фото сумку дружини депутата – Prada за понад 50 тисяч гривень.

Вона лежала на стільці, спинка якого складається з трьох вертикальних подушок. Схожі стільці можна побачити на фото з Address Beach Resort.



Prada за понад 50 тисяч гривень жінки Тищенка / Скриншот з її інстаграму

Найбільше журналістів вразили фото з готелю, які родина Тищенка публікувала з 30 грудня по 19 січня. Схоже, що весь цей час депутатська родина була на відпочинку.

За цінами готелю пожити у ньому 3 тижні – це майже 600 тисяч гривень. Звісно, нардеп не подав декларацію про витрати на свята, мабуть, щоб не лякати виборців.

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У таких випадках політики зазвичай кажуть, що платила дружина. Так вони і з себе відповідальність за недоречну розкіш знімають, і декларацію подавати не мусять.



Микола Тищенко мав дорогий відпочинок / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Реальне життя Дмитрука відрізняється від політичної обгортки

Нардеп Артем Дмитрук був у президентській фракції, потім перебіг до Дмитра Разумкова, а зараз – нічийний. Не тому, що хотів піти від Разумкова, а тому, що відзначився дебошем в Одесі.

Він щоденно публікує десятки сторіс про своє повсякдення і політичну діяльність. Якщо вимкнути звук та вивчати деталі відео, можна побачити, як сильно відрізняється його реальне життя від політичної обгортки.



Дмитрук з "Копійкою" / Фото з інстаграму нардепа

Наприклад, 2021 року Дмитрук демонстративно приїхав під Раду на "Копійці". Однак у повсякденному житті, згідно із інстаграму, він користується зовсім не радянськими автомобілями.

Нещодавно у його сторіс журналісти побачили кросовер: нардеп сидів за кермом Hyundai Santa Fe третього покоління.

Довідка. На вторинному ринку найдешевші автомобілі цієї моделі та покоління стартують від 400 тисяч гривень.

До цього розслідувачі помічали його на мотоциклах, на Volkswagen Transporter, Hyundai Genesis, Mercedes-Benz G55. Gelik, до речі, раніше належав "ексслузі" Олександру Дубінському.

Більшої частини із переліченого у декларації Дмитрука не було. Коли журналісти запитали нардепа про автопарк, якого не видно у декларації, він взагалі почав спростовувати, що їздить за кермом у відео із власних сторіс.

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Після виходу матеріалу Bihus.Info він визнав, що використовує відповідні автомобілі і сказав, що все це належить друзям, а вони просто дають йому покатати.

Через деякий час він задекларував придбання Hyundai Genesis. Тому, може, дочекаємось – і інші тачки задекларує.

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