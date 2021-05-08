В Хмельницком на улице Озерной появился новый "объект культурного наследия". Говорится о луже имени Александра Симчишина. Последний является мэром города: после победы на выборах в 2020 году он возглавил его во второй раз подряд.

Соответствующая информация появилась на Google Maps. Заметим, что доступ к ресурсу – свободный, поэтому редактировать его может каждый. Если внесенные данные не противоречат закону и моральным принципам, тогда они на гугл-картах могут остаться надолго.

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Подробнее о луже имени Александра Симчишина

Располагается она у озера – со стороны улицы Панаса Мирного.

По словам местных, лужа – бомба. Можно обойти по болоту со стороны дороги или по болоту со стороны озера. Если же отправиться прямо в лужу – гарантированно промочите ноги, потому что она является глубокой.

Другой пользователь шутит, что засмотрелся в телефон и случайно зашел в эту лужу. В итоге пытался отсюда выйти двое суток.

Также в сети появились фото этой новой "культурной достопримечательности" Хмельницкого:

Что известно об Александре Симчишине Он является представителем "Свободы". Возглавляет Хмельницкий с 2015 года. На местных выборах 2020 победил с результатом 86,83% голосов: это самый высокий показатель среди всех областных центров Украины. До мертства был депутатом Хмельницкого горсовета, первым заместителем председателя Хмельницкой ОГА, а потом еще и исполняющим обязанности председателя ХОГА.



Хмельнитчане его критикуют за работу транспорта, в частности маршруток. Кроме того, многим не понравилось, что в сквере Шевченко он открыл туалет стоимостью 2,6 миллиона гривен, а в центре на Соборной уборная обошлась городу в почти миллион.



Добавим, что именно к Симчишину президент Зеленский ездил на "ароматный кофе" в локдаун, что стоило всем участникам застолья по 17 тысяч гривен штрафа.

Кстати Хмельницкий выиграл самую престижную награду ПАСЕ