Львов – душа страны, когда Киев – сердце, – Садовый о необходимости защитить город

Андрей Садовый подчеркнул, что Львов – это жемчужина мира, город, находящийся под защитой ЮНЕСКО, а потому важно приложить максимум усилий к его защите.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый высказался на брифинге 7 марта, сообщает 24 канал.

Обратите внимание За сутки через железнодорожный вокзал проходит около 50 тысяч человек, – Садовый

Львов это жемчужина мира, это город, который находится под защитой ЮНЕСКО, поэтому, конечно, мы заботясь о приезжающих, о львовянах, должны также заботиться о памятниках архитектуры, максимально охранять,

– подчеркнул Садовый.

И добавил, что в мэрии будут искренне благодарны за все консультации, за все советы.

Вся историческая часть Львова – это мировое наследие. Кроме того, мэр города Льва подчеркнул, что город очень важен для функционирования, сюда переехало много институций и государственных учреждений.

Для меня Киев будет моей столицей, моим сердцем, но Львов – это душа Украины,

– заметил Андрей Садовый.

К слову, по данным Андрея Садового, на 7 марта во Львове находится 200 тысяч беженцев из других регионов Украины.

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