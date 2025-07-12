Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
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В районе улицы Елены Степановны зафиксировано незначительное повышение уровня угарного газа в воздухе. Угрозы для жизни нет, но специалисты советуют жителям временно закрыть окна.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
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