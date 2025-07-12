Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.

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Чи є небезпека для мешканців?

У міській раді повідомили про підвищення рівня чадного газу (оксиду вуглецю) в повітрі. Незначне підвищення зафіксували в районі вулиці Олени Степанівни вдень 12 липня.

Загрози для життя та здоров'я немає, однак фахівці радять тимчасово зачинити вікна та утриматися від провітрювання,

– пояснили в міській раді.

Про незначне підвищення керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко. За її словами, ситуація контрольована, а показники забруднення – в межах допустимих для короткочасного впливу.

Нагадаємо, що в ніч проти 12 липня Росія здійснила масований обстріл Львова, використавши десятки ударних безпілотників. Унаслідок атаки постраждали 9 людей, серед яких 11-річний хлопець. Двох людей госпіталізували, а всі інші отримали допомогу на місцях.