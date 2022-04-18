Львов – крупнейший хаб для украинцев, которые прячутся от атак, а милитарные объекты за городом

В понедельник, 18 апреля, состоялся брифинг связанный с ракетной атакой по Львову. Во время него Андрей Садовый отметил, что все военные объекты вывезли за пределы города.

Андрей Садовый отметил, что к началу войны России против Украины милитарные объекты вывезли с территории Львова. Следовательно, вражеские ракеты убивают в городе гражданское население, передает 24 канал.

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Львов – хаб для тех, кто убегает от войны

Сегодня весь мир знает, что Львов – самый большой хаб для украинцев, которые прячутся от обстрелов. Более 200 тысяч наших земляков сегодня находятся в городе, находя здесь убежище,

– подчеркнул он.

Смотрите видео брифинга Андрея Садового и Максима Козицкого:

Глава города добавил, что во Львов также переехали 100 посольств. И об этом враг прекрасно знает, когда наносит удары. А главная его цель – испугать всех.

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