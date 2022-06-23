Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. Он подчеркнул, что сегодня из Брюсселя поступает множество хороших новостей, имея в виду решение Европарламента поддержать статус кандидата Украины в члены ЕС.

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Садовый вспомнил, как активно львовяне присоединились к волонтерскому движению

По словам Садового, посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов получил сертификат, удостоверяющий, что Львов может получить соответствующий титул.

Убежден, что победа будет за нами,

– написал мэр Львова.

Он добавил, что по этому случаю вспомнилось 24 февраля – первое утро полномасштабного вторжения России. По его словам, в этот день весь Львов превратился в волонтерский улей.

Тысячи глаз, десятки чатов и звонков. Все хотят помочь. И вот на четвертый месяц военной агрессии это движение ни на день не остановилось. Кто-то пошел воевать, но большое количество людей продолжают работать на благо Украины,

– отметил Садовый.

По его мнению, этот статус заслужен и будет достойной оценкой каждому, кто не остается равнодушным.

Львов продолжает принимать людей

Сегодня Львов принимает около 150 тысяч временно переселенных. При этом, как отметил Андрей Садовый, в городе беженцев нет. Во Львове сейчас живут украинцы, которые бежали от войны и нашли в городе временное убежище.

Мэр отметил, что сейчас во Львове можно приобрести жилье, поскольку большое количество строек находятся на финальной стадии.

В целом, по его словам, город справляется с большой нагрузкой. К примеру, во Львове был открыт большой центр для вынужденно перемещенных лиц в Лычаковской администрации. Работают там преимущественно переселенцы с Востока.

Также городской голова отметил, что многие украинцы обращаются с запросами о работе, которая хорошо отразится на экономике Украины.

По словам городского головы, сегодня обязанностью Львова является максимальное содействие и помощь каждой семье , которая нашла здесь свое убежище. Садовый подытожил, что его поразила жертвенность львовян, ведь сейчас город занимается волонтерством.

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