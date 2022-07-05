Львов накрыла мощная гроза с градом: фото и видео затопленных улиц

Вечером 5 июня Львов накрыл мощный ливень и гроза. Кроме того, город накрыл град. В результате затопило некоторые улицы.

В частности, львовяне сообщают о подтоплении на Сахарова, Горбачевского, Стуса, а также на Подвальной в центре города.

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Первый заместитель мэра Андрей Москаленко отметил, по состоянию на 19:08 было подтопление около 20 крыш. На нескольких улицах нет электроэнергии, но эту проблему уже ликвидируют.

Львов накрыла непогода, смотрите видео:

Перебои в общественном транспорте

В городском совете Львова добавили, что возникли перебои в работе общественного транспорта. Трамваи не курсируют, поскольку электротранспорт был вынужден остановиться.

Однако коммунальные бригады очищают водоприемники. Уверяют, как только стечет вода, работа электротранспорта возобновится.

Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что работу общественного транспорта возобновили. Он также предупредил, что перевозчики, транспорт которых не вернется на маршруты, завтра получат штрафные санкции и возможное расторжение соглашения.

На улице Чорновола жители заметили, что образовался гейзер. Вероятно, прорвало трубу, однако детали еще не известны. Водителям следует учитывать это, планируя маршрут.

Какую погоду прогнозируют

Напомним, что 5 июля синоптики прогнозировали на Львовщине грозы и кое-где шквалы 15 – 20 метров в секунду. Предупреждали, что будут сильные дожди и град.

6 июля жителям западных областей следует ожидать похожую погоду. Обещают грозы и днем, и ночью. Температура воздуха будет достигать около +22…+24. Уже 7 июля осадки перейдут в Центр и на Север Украины. На Западе же будет солнечно.

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