Зокрема, львів'яни повідомляють про підтоплення на Сахарова, Горбачевського, Стуса, а також на Підвальній, що в центрі міста.

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Перший заступник мера Андрій Москаленко зазначив, станом на 19:08 було підтоплення близько 20 дахів. На кількох вулицях немає електроенергії, але цю проблему вже ліквідовують.

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Перебої у громадському транспорті

У міській раді Львова додали, що виникли перебої у роботі громадського транспорту. Трамваї не курсують, оскільки електротранспорт були вимушені зупинити.

Проте комунальні бригади очищають водоприймачі. Запевнили, як тільки стече вода, робота електротранспорту відновиться.

Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив, що роботу громадського транспорту відновили. Він також попередив, що перевізники, транспорт яких не повернеться на маршрути, завтра отримають штрафні санкції та можливе розірвання угоди.

На вулиці Чорновола жителі помітили, що утворився гейзер. Ймовірно, прорвало трубу, однак деталі ще невідомі. Водіям слід зважати на це, плануючи маршрут.

Яку погоду прогнозують

Нагадаємо, що 5 липня синоптики прогнозували на Львівщині грози та подекуди шквали 15 – 20 метрів за секунду. Попереджали, що будуть значні дощі й град.

6 липня мешканцям західних областей варто чекати схожу погоду. Обіцяють грози і вдень, і вночі. Температура повітря сягатиме близько +22…+24. Вже 7 липня опади перейдуть на Центр та Північ України. Натомість на Заході буде сонячно.

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