Про небезпечні погодні умови повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Рівень небезпечності – І – жовтий.
Раніше Після потужної зливи Тернопіль затопило: вулиці перетворились у ріки, дерево розтрощило авто
На Заході – шквальний вітер
Вдень у вівторок, 5 липня, грози та зливи прогнозують на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та Рівненщині. В окремих районах пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Можливий навіть град.
Метеорологічні попередження в Україні 5 липня / Скриншот з Укргідрометцентру
Діденко попередила про сильну спеку
Синоптикиня Наталка Діденко попередила усіх жителів українських областей про сильну спеку 5 липня. В середньому стовпчики термометрів піднімуться до позначок +28...+30.
Дощів буде мало – короткочасні грозові місцями пройдуть лише в західних областях, та й то, окрім Тернопільщини та Хмельниччини,
– пояснила синоптикиня.
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Негода в Україні: останні новини
- В Одесі 4 липня попередили про негоду та можливий шторм. Місцева влада закликала жителів бути обережними, адже пориви вітру можуть сягати 15 – 20 метрів на секунду.
- На Буковині під час грози блискавка влучила у будинок у та церкву Московського патріархату.
- Після потужної зливи затопило і вулиці Тернополя. Дерево, яке впало, розтрощило автомобіль.
Дивіться у відео: як блискавка повалила міст через Ірпінь