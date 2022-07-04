Про небезпечні погодні умови повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Рівень небезпечності – І – жовтий.

Раніше Після потужної зливи Тернопіль затопило: вулиці перетворились у ріки, дерево розтрощило авто

На Заході – шквальний вітер

Вдень у вівторок, 5 липня, грози та зливи прогнозують на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та Рівненщині. В окремих районах пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Можливий навіть град.

Метеорологічні попередження в Україні 5 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Діденко попередила про сильну спеку

Синоптикиня Наталка Діденко попередила усіх жителів українських областей про сильну спеку 5 липня. В середньому стовпчики термометрів піднімуться до позначок +28...+30.

Дощів буде мало – короткочасні грозові місцями пройдуть лише в західних областях, та й то, окрім Тернопільщини та Хмельниччини,

– пояснила синоптикиня.

Зверніть увагу! Попри потужні зливи та грози, на Заході повітря прогріється до спекотних +29...+33.

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Негода в Україні: останні новини

В Одесі 4 липня попередили про негоду та можливий шторм. Місцева влада закликала жителів бути обережними, адже пориви вітру можуть сягати 15 – 20 метрів на секунду.

На Буковині під час грози блискавка влучила у будинок у та церкву Московського патріархату.

Після потужної зливи затопило і вулиці Тернополя. Дерево, яке впало, розтрощило автомобіль.

Дивіться у відео: як блискавка повалила міст через Ірпінь