Укр Рус
24 Канал Новости Украины Правительство решает ситуацию, – Садовый поговорил со Свириденко и Ляшко о проблемах со светом
7 января, 10:18
2
Обновлено - 10:46, 7 января

Правительство решает ситуацию, – Садовый поговорил со Свириденко и Ляшко о проблемах со светом

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Андрей Садовый обсудил с правительством проблему отключения света во Львове, что повлияло на критическую инфраструктуру, включая больницы.
  • Электроснабжение частично восстановлено, а правительство работает над исправлением ситуации.

Андрей Садовый сообщил, что Правительство решает проблему с электроснабжением в больницах и на тяговых подстанциях Львова. Инцидент он обсудил с премьер-министром Свириденко и несколькими министрами.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил в комментарии "Новости.LIVE", передает 24 Канал.

Смотрите также Энергетический коллапс во Львове: что происходит с транспортом в городе после изменений со светом 

Как решают ситуацию со светом во Львове?

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Юлией Свириденко, главой Минздрава Виктором Ляшко и исполняющим обязанности министра энергетики Артёмом Некрасовым.

Переговоры прошли на фоне инцидента с отключением электроснабжения на объектах критической инфраструктуры в городе 7 января. В частности, отмечалось, что электроэнергию отключили даже для части больниц, где работали аппараты ИВЛ. 

Мэр Львова заверил подачу электроэнергии в часть объектов критической инфраструктуры восстановлено. 

Решение "сбалансировать" электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам – было не самым мудрым, 
подчеркнул Садовый. 

Самое главное, по словам главы города, что "проблему услышали" и Кабмин уже исправляет ее.

Что предшествовало? 

  • Ранее сообщалось, что Кабмин изменил подход к определению критичности предприятий. Поэтому во Львове остались без электроснабжения часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. 

  • Транспорт перевели общие графики отключений, что повлекло за собой коллапс на дорогах и повышение тарифов на такси. Кое-где цены достигали тысячи гривен.