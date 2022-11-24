Победа всех украинцев: Львов получил статус молодежной столицы Европы 2025

Львов получил статус молодежной столицы Европы 2025 года. Эта победа является заслугой каждого украинского города.

Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Международный конкурс был проведен в Албании.

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Львов – молодежная столица Европы 2025

Садовый рассказал, что жюри международного конкурса в албанском городе Тирана официально объявило Львов молодежной столицей Европы 2025 года.

На самом деле, это статус и заслуга каждого украинского города, каждого украинца и украинки, которые защищают наше будущее и лелеют победу. Слава Украине! Слава Украинской молодежи!

– заявил городской голова.

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Также новостью о победе Львова поделился заместитель городского головы Андрей Москаленко.

"Только что в Тиране объявили результаты! Львов получил статус молодежной столицы Европы 2025 года. И вместе со Львовом победили все украинские города – от Львова до Мариуполя, от Херсона до Киева. Ведь это совместная заявка. Победила Украина", – отметил Москаленко.

Он добавил, что эта победа – это уважение ко всей украинской молодежи. Ко всем тем, кто защищает независимость и приближает победу – защитникам, волонтерам, предпринимателям и так далее.

"К каждому и каждой! Слава Украине! Наша главная победа – впереди! Слава ВСУ! Спасибо конкурентам – городам Измира, Тромсё, Фуэнламбраде – за честь было с Вами соревноваться!" – подытожил заместитель мэра.

Львов получил статус молодежной столицы Европы 2025 года / Фото Андрея Москаленко

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