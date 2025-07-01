Аномальный дождь бушует во Львове: синоптики предупредили, сколько продлится непогода

Львов охватил настоящий погодный апокалипсис. Такой интенсивный дождь продлится в течение всех суток.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на предупреждение Львовского областного центра по гидрометеорологии.

Смотрите также Сильная жара до +38, дожди и грозы в ряде областей: прогноз погоды на 10 июля

Сколько будет дождь во Львове

Синоптики предупредили о стихийных метеорологических явлениях во Львове. В четверг, 10 июля, по территории города и области объявлен III уровень опасности, красный.

До конца суток 10 июля сохранится чрезвычайный дождь (≥80 мм за 12 ч и менее, в селеноопасных районах ≥50 мм за 12 ч и менее),

– указывают в РЦГМ.

Предупреждение об опасных погодных явлениях / Львовский РЦГМ

Во Львовской ОГА попросили воздержаться от поездок без необходимости, не находиться под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач.

Заметим, плохая погода уже успела наделать беды в регионе. В частности, из-за сильного ливня из берегов вышла река Зубра, расположенная недалеко от Львова. Подтопления наблюдаются на улицах Кульпарковская, Трускавецкая, Авиационная, а также в Сокольниках.

Львов затопило водой: смотрите видео

Во Львовском городском совете отметили, что на местах работают аварийные бригады, однако пока не прекратятся дожди, полноценно устранить последствия подтоплений сложно.

Улицы Львова во время непогоды 10 июля / фото ЛГС

Также из-за непогоды на Львовщине почти 200 населенных пунктов остались без света.