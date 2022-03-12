Львов принял уже более 200 тысяч переселенцев – сложно, но отказать не можем, – Садовый

Львов продолжает активно принимать переселенцев, покидающих горячие точки нашей страны. Сейчас город приютил почти в 2 раза больше, чем ожидалось.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой. По его словам, сейчас делают все возможное, потому что не собираются никому отказывать.

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Пока ресурс еще есть

Садовой отметил, что городской совет поддерживает контакты с мэрами городов Львовщины и Закарпатской областью для координации деятельности. Он подчеркнул, что пока определенный ресурс есть, но он исключительно человеческий.

Мы планировали принять около 100 тысяч переселенцев. Сегодня Львов уже принял более 200 тысяч. Очень сложно, однако отказать не можем,

– заявил он.

Садовой отметил, что никакой серьезной помощи от международных организаций не получали. Однако с понедельника, 7 марта, отправили им уже сотни писем, поэтому, по его мнению, на следующей неделе придут первые ответы.

Нужно продолжать помогать

Он подчеркнул, что каждый украинец, нуждающийся в нашей помощи – должен ее получить. В то же время добавил, что мы должны находить внутренние ресурсы и заботиться о тех, кому сейчас значительно труднее.

Обращение городского головы Львова Андрея Садового за 12 марта: смотрите видео