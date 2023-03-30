Индонезийская торгово-промышленная палата откроет представительство во Львове

Индонезийская торгово-промышленная палата откроет свое представительство во Львове. Особо индонезийских партнеров интересует техническое сотрудничество.

Бизнес-омбудсмен Львова Сергей Кираль сообщил, что Индонезийская торгово-промышленная палата откроет свое представительство во Львове.

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Почему Индонезия выбрала именно Львов

Глава ТПП Индонезии Аршад Рашид сказал, что торгово-промышленная палата Индонезии поддерживает трансграничное экономическое сотрудничество со Львовом, особенно в сфере информационных технологий, ведь город вышел в лидеры среди экспортеров программного обеспечения в Восточной Европе.

Вместе с львовской делегацией, мы провели несколько важных встреч и обсудили возможности партнерства между украинскими и индонезийскими предприятиями. Пока идет война, зарубежные инвесторы не заинтересованы в открытии своих представительств в Украине. Однако это не запрещает нашим предпринимателям искать пути на новые рынки сбыта своей продукции. Наша задача максимально способствовать им в этом,

– сказал Сергей Кираль.

Решение обсуждалось в рамках саммита G20

Этому решению предшествовал ряд встреч с представителями Индонезийской торгово-промышленной палаты в ноябре 2022 года во время бизнес-форума B20 в рамках саммита G20.

Встречи организовывала международная неправительственная инициатива Prosperity Ukraine, которую положили начало украинским предпринимателям с целью поиска, привлечения ресурсов для восстановления и развития послевоенной Украины.