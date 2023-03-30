Бізнес-омбудсмен Львова Сергій Кіраль повідомив, що Індонезійська торгово-промислова палата відкриє своє представництво у Львові.
Дивіться також Американська компанія за 1 день звільнила всіх українських працівників
Чому Індонезія обрала саме Львів
Голова ТПП Індонезії Аршад Рашид сказав, що торгово-промислова палата Індонезії підтримує транскордонне економічне співробітництво зі Львовом, особливо у сфері інформаційних технологій, адже місто вийшло у лідери серед експортерів програмного забезпечення у Східній Європі.
Разом із львівською делегацією ми провели кілька важливих зустрічей та обговорили можливості партнерства між українськими та індонезійськими підприємствами. Поки триває війна, закордонні інвестори не зацікавлені у відкритті своїх представництв в Україні. Але це не забороняє нашим підприємцям шукати шляхи на нові ринки збуту своєї продукції. Наше завдання максимально сприяти їм у цьому,
– сказав Сергій Кіраль.
Рішення обговорювалось в межах саміту G20
Цьому рішенню передувала низка зустрічей із представниками Індонезійської торгово-промислової палати в листопаді 2022 року під час бізнес-форуму B20 в межах саміту G20.
Зустрічі організовувала міжнародна неурядова ініціатива Prosperity Ukraine, яку започаткували українські підприємці з метою пошуку, залучення ресурсів для відбудови та розвитку повоєнної України.