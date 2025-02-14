Львов занял 27 место в мире среди самых удобных городов для пешеходов

Журнал The Economist обнародовал рейтинг самых удобных городов для пешеходов в мире. Украинский Львов занял почтенное 27 место.

Исследование провели в Nature Cities. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Смотрите также Аэропорт "Львов" ищет пути восстановления гражданских полетов во время военного положения

Какие показатели в рейтинге получил Львов

Nature Cities составил рейтинг самых удобных в мире городов для пешеходов. Учитывалось то, как быстро можно добраться пешком до ключевых мест, необходимых человеку.

Учитывались магазины, кафе, школы, музеи, театры, зеленые насаждения.

"Пешеходные" города еще называют "15-минутными городами". То есть все необходимое находится в радиусе 15 минут ходьбы от дома.

Таким образом Львов в рейтинге занял 27 место. К основным необходимым местам в городе Льва можно дойти пешком за 10,2 минуты. 82,9% удобств находятся в 15 минутах ходьбы.

Первое место в рейтинге занял Милан, где до удобств можно дойти всего за 6,4 минуты, а за 15 минут можно добраться до 97,5% удобств.

В десятке лучших городов для пешеходов оказались: