Вечерний Львов окутал густой молочный туман: фото, словно из сказки
22 ноября 2022 , 22:25Читати новину українською
Львов вечером 22 ноября окутал густой туман. Старинный город словно телепортировался в сказку.
В сети львовяне и львовянки делятся красивыми фотографиями. Львов в такое время – отличная локация для встречи с чудесами.
Красиво В Киеве и Львове – зимняя сказка: фото первого снега в городах
Журналисты 24 канала прогулялись по городу, чтобы показать вам эти фотографии.
Львов окутал густой туман / Фото Марьян Чупак
В это время упоминаются все местные легенды и рассказы Улочки – в позолоте света фонарей.
В последние вечера ноября город становится магическим / Фото Марьян Чупак
Туман придает загадочность каждой местной локации.
Сказочный Львов кутается в туман / Фото Жанны Клименко