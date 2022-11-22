Вечерний Львов окутал густой молочный туман: фото, словно из сказки

Львов вечером 22 ноября окутал густой туман. Старинный город словно телепортировался в сказку.

В сети львовяне и львовянки делятся красивыми фотографиями. Львов в такое время – отличная локация для встречи с чудесами.

Красиво В Киеве и Львове – зимняя сказка: фото первого снега в городах

Журналисты 24 канала прогулялись по городу, чтобы показать вам эти фотографии.



Львов окутал густой туман / Фото Марьян Чупак

В это время упоминаются все местные легенды и рассказы Улочки – в позолоте света фонарей.



В последние вечера ноября город становится магическим / Фото Марьян Чупак

Туман придает загадочность каждой местной локации.