В городском совете пообещали отреагировать на жалобы жителей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Что местные говорят о поведении аниматоров в центре Львова?

Елена присяжная рассказала, что в центре Львова встретила мужчину, переодетого в костюм осла. Он настаивал сфотографироваться – женщина согласилась и за фото дала ему 100 гривен. Однако он возмутился, что сумма слишком мала и женщина может прислать ему деньги на карточку.

А он начинает кричать, что "взрослое фото – 500, детское – 300". Говорит "сбросьте на карту" и не отстает,

– объяснила фотограф.

Журналисты спросили мнение местных об этих людях в костюмах. 25-летний Максим Козлов поделился, что такие переодетые персонажи его настораживают. "Они воняют порой так, что отходишь от этих персонажей. Этот ужасный эстетический вид больше портит атмосферу, чем улучшает. Настораживает отсутствие контроля этого всего, то есть любой может надеть костюм, и ты не понимаешь, или это кто-то адекватный. Может человек навеселе или под наркотиками", – сказал мужчина.

Львовянка Елена Тыжник также выразила возмущение: "Они портят город своим поведением. Возмущает то, что они пристают к людям. Каждый человек имеет свои границы, и я бы совсем не хотела, чтобы они ко мне приставали".

Управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко отметил, что аниматоры в костюмах животных работают нелегально в центре Львова, и городской совет обратит на это внимание.

Когда идет речь о единичных случаях – это можно понять. Но, когда оно набирает таких форм, которые переходят границы здравого смысла и происходит в такой недопустимый способ, то нужно реагировать,

– заявил он.

Бойко подчеркнул, что ранее в центре города похожие прецеденты были с людьми, которые навязчиво продавали прохожим сине-желтые ленты, и с фотографами, которые печатают снимки на газеты. По его словам, они создавали хаос на площади Рынок, поэтому горсовет пригласил их на встречу и вместе с ними утвердил несколько локаций, где они легально могут работать.

В то же время он отметил, что таким способом инцидент с аниматорами не будут решать – по его словам, от 5 ноября их вообще не будет в центре города.

