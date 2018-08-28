Львов проголосовал за присоединение к России, – экс-"регионал" Царев

Бывший народный депутат Украины от "Партии регионов" Олег Царев, который после начала агрессии Кремля убежал на его территорию, считает, что Россия в экономическом плане преобладала над Украиной, поэтому, по этой причине, даже Львов бы хотел к ней присоединиться.

Такое заявление он сделал в комментарии российскому изданию "Примечания".

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"Украина в экономической сфере сильно отставала от России. По очень многим моментам Украина была Россией пять-семь лет назад. Но и в Украине, и в России строилось капиталистическое общество, просто Россия пошла дальше. И даже во время сокращения социальных программ, Россия была более богатой страной, и различные льготные выплаты в ней выше, чем в Украине времен Януковича", – отметил бывший нардеп.

Правда, по его словам, большинство на так называемом референдуме якобы поддержало "вхождение" не в Россию, а возвращение в СССР.

"Россия является более богатым государством, чем Украина. И в тот момент времени, без сомнения, если бы провели референдум по всей Украине, то и Львов проголосовал бы за присоединение к России. Потому что подавляющее большинство населения выбирает, где лучше, где сытнее. Идеология – фактор второстепенный. Посмотрите статистику, кто во время войны шел в партизаны, а кто в полицаи", – добавил Царев.

Кроме того, по его убеждению, нынешняя Россия во многом уступает Советскому Союзу в экономическом плане и может только совместно с Бразилией, Китаем, Аргентиной, Индией выстраивать какую-то альтернативу.

"Поэтому Донецкая и Луганская "республики", будучи сателлитом капиталистической России, построить у себя Советский Союз не смогут. Это утопия", – резюмировал бывший член "Партии регионов".

Напомним, ранее Олег Царев заявил, что боевики, участвовавшие в конфликте на Донбассе, поехали в Сирию как наемники ЧВК "Вагнера", потому что получили соответствующий приказ.